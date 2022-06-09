Две голевые передачи Бернарду принесли португальцам победу

Сборная Португалии сохранила лидерство в своей группе Лиги наций. Южане ещё в первом тайме забили дважды благодаря голевым передачам Бернарду Силвы и удержали результат.

В третьем туре группы 2 в высшем дивизионе Лиги наций УЕФА сошлись лидеры. Сборные Чехии и Португалии набрали четыре очка, и в матче в Лиссабоне должны были определить победителя первого круга. Интересно, что за всю историю самостоятельной Чехии команды встречались всего три раза и исключительно во время чемпионатов Европы.

Матч начался довольно спокойно. Португальцы владели мячом, но до опасных ударов по воротам чехов дело не доходило. Южане просто катали футбольный снаряд вокруг до около. После одного из штрафных в исполнении хозяев Штанек на выходе ошибся, махнув мимо мяча, но Пепе не смог замкнуть навес, также не дотянувшись до футбольного снаряда. Чехи ответили более острым моментом – Цоуфал справа навесил на дальний угол вратарской, откуда последовала скидка в центр, но Садилек пробил выше.

После истечении тридцати минут команды обменялись острыми моментами. Сначала Канселу прострелил справа, и Штанек парировал мяч прямо перед собой, но его подстраховал партнер. Затем Бернарду Силва справа ворвался в штрафную и прострелил на Гуэдеша, который не попал по футбольном снаряду. Чехи ответили вновь острее. Лингр слева выиграл борьбу у чужой штрафной и сделал пас вперёд на Кухту, чей удар с близкого расстояния парировал Кошта.

Португальцы же в ответ забили. Бернарду Силва на правом фланге покатил мяч в штрафную, кура ворвался Канселу и с острого угла решился пробить впритирку с дальней штангой. Кажется, что Штанек ошибся с выбором позиции в этом эпизоде. Через пару минут португальцы удвоили результат. Бернарду Силва вновь покатил. Мяч в правую зону штрафной, куда ворвался Гуэдеш и пробил точно в дальний угол. В итоге к перерыву хозяева ушли, уверенно ведя в счёте.

В перерыве гости сделали сразу три замены, сняв с игры, в том числе, Кухту. Второй тайм начался вновь довольно спокойно. Лишь по истечении часа наконец-то был создан момент. Чехи втроем убежали в быструю атаку против двоих соперников, которую Юречка завершал ударом с левого угла штрафной, но в створ не попал. Южане тут же ответили. Жота с левого края штрафной сместился в центр и пробил, но Штанек спас ворота в броске.

За двадцать минут до конца матча чехи провели ещё одну быструю атаку, Юречка справа ворвался в штрафную, но вновь пробил неточно. В ответ Фернандеш нашёл передачей Роналду в левой зоне недалеко от ворот чехов, но удар капитана португальцев Штанек забрал намертво.

В конце матча португальцы едва не привезли себе гол. Южане потеряли мяч около своей штрафной, и Влканова с левого угла бил в ближнюю «девятку», но в створ чуть не попал. В итоге счёт больше не изменился.

12-го июня обе команды проведут последние матчи в текущую сессию игры сборных. Португалия отправится в гости в Швейцарии, а чехи съездят к испанцам.

Роман Андреев