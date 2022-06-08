Лукаку не поможет сборной Бельгии в ближайших матчах Лиги наций

Звёздный нападающий бельгийской сборной Ромелу Лукаку не поможет своей национальной команде в предстоящих матчах Лиги наций.

Как рассказал журналистам тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, коренастый форвард получил повреждение лодыжки, так что Лукаку пропустит предстоящие матчи с Польшей и Уэльсом. Мартинес выразил надежду на то, что восстановление 29-летнего бельгийского футболиста не слишком затянется.

Напомним, что в прошедшем сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате в составе «Челси» 26 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.