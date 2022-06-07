Сборная Турции продолжает разрывать соперников в Лиге С

Явный фаворит группы С1 Лиги наций, сборная Турции, легко разобралась и со вторым соперником, командой Литвы. Южане на выезде решили судьбу матча в свою пользу уже к 14-й минуте, когда дубль оформил Догукан Синик. После перерыва два мяча на свой счет записал Сердар Дурсун, а перед финальным свистком забили Юнус Акгюн и Халил Дервисоглу.
Ранее турки с результатом 4:0 переиграли сборную Фарерских островов.
Протокол игры
|2'Синик Догукан (0:1)
|14'Синик Догукан (0:2)
|56'Дурсун Сердар (0:3)
|81'Дурсун Сердар (0:4)
89' Акгюн Юнус (0:5)
90' Дервисоглу Халил (0:6)
Шеткус Эрнестас•Сирвис Пиюс • 55'Саткас Бенас•Климавичюс Линас • 46'Миколюнас Салюнас•Арманавичюс Вилюс•Мегелайтис Линас 46' (Уткус Эдгарас ( 46' ) • 79'Новиковас Арвидас 64' (Петкявичюс Наурис ( 64') •Голубицкас Паулюс 9' 76' (Бараускас Доминикас ( 76') •Должников Артур 46' (Черных Фёдор ( 46') •Лаукжемис Каролис 64' (Климавичюс Аугустинас ( 64')
Алемдар Доган•Мюлдюр Мерт•Кабак Озан 76' (Озкаджар Дженк ( 76') •Айхан Кан•Кадыоглу Ферди 58' (Элмалы Эврен Эрен ( 58') •Юндер Дженгиз 46' (Кекчю Оркун ( 46') •Эзкан Салих•Чалханоглу Хакан 34' 46' (Акгюн Юнус ( 46') •Синик Догукан 65' (Актюркоглу Мухаммед ( 65') •Дервисоглу Халил•Дурсун Сердар 79'
07 июня. Стадион "ЛФФ" (Вильнюс).