Сборная Турции продолжает разрывать соперников в Лиге С

Явный фаворит группы С1 Лиги наций, сборная Турции, легко разобралась и со вторым соперником, командой Литвы. Южане на выезде решили судьбу матча в свою пользу уже к 14-й минуте, когда дубль оформил Догукан Синик. После перерыва два мяча на свой счет записал Сердар Дурсун, а перед финальным свистком забили Юнус Акгюн и Халил Дервисоглу.

Ранее турки с результатом 4:0 переиграли сборную Фарерских островов.