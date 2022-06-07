Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Турции продолжает разрывать соперников в Лиге С

07 Июня 2022 • 23:35 Комментировать
Литва
0:6
Турция
окончен

Явный фаворит группы С1 Лиги наций, сборная Турции, легко разобралась и со вторым соперником, командой Литвы. Южане на выезде решили судьбу матча в свою пользу уже к 14-й минуте, когда дубль оформил Догукан Синик. После перерыва два мяча на свой счет записал Сердар Дурсун, а перед финальным свистком забили Юнус Акгюн и Халил Дервисоглу.

Ранее турки с результатом 4:0 переиграли сборную Фарерских островов.

Протокол игры  
Литва 0:6Турция
  2'Синик Догукан (0:1)
  14'Синик Догукан (0:2)
  56'Дурсун Сердар (0:3)
  81'Дурсун Сердар (0:4)
   

89' Акгюн Юнус (0:5)

90' Дервисоглу Халил (0:6)

Шеткус ЭрнестасСирвис Пиюс   55'Саткас БенасКлимавичюс Линас   46'Миколюнас СалюнасАрманавичюс ВилюсМегелайтис Линас  46' (Уткус Эдгарас (  46'   79') Новиковас Арвидас  64' (Петкявичюс Наурис (  64') Голубицкас Паулюс   9'  76' (Бараускас Доминикас (  76') Должников Артур  46' (Черных Фёдор (  46') Лаукжемис Каролис  64' (Климавичюс Аугустинас (  64')
Запасные: Плукас ИгнасСливка ВыкинтасБарткус ДжюгасКружикас ИгнасМатулявичюс ГедрюсГирдвайнис Эдвинас
Алемдар ДоганМюлдюр МертКабак Озан  76' (Озкаджар Дженк (  76') Айхан КанКадыоглу Ферди  58' (Элмалы Эврен Эрен (  58') Юндер Дженгиз  46' (Кекчю Оркун (  46') Эзкан СалихЧалханоглу Хакан   34'  46' (Акгюн Юнус (  46') Синик Догукан  65' (Актюркоглу Мухаммед (  65') Дервисоглу ХалилДурсун Сердар   79'
Запасные: Демирал МерихЧелик ЗекиЧакыр УгурджанТокёз ДорукханБайиндыр АлтайСёюнджю ЧагларЧукур Тиаго
07 июня. Стадион "ЛФФ" (Вильнюс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Сборная Литвы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Финляндия 2:0 Черногория 1.97 3.20 4.40
окончен Литва 0:6 Турция 14.00 5.30 1.27
окончен Фарерские острова 0:1 Люксембург 4.15 3.35 1.97
окончен Италия 2:1 Венгрия 1.47 4.15 7.90
окончен Германия 1:1 Англия 2.30 3.40 3.35
окончен Босния и Герцеговина 1:0 Румыния 1.93 3.55 4.05
08.06  21:45 Шотландия ... Армения 1.50 4.40 7.00
08.06  21:45 Ирландия ... Украина 3.00 3.35 2.46
08.06  21:45 Уэльс ... Голландия 4.00 3.55 1.96
08.06  21:45 Бельгия ... Польша 1.57 4.00 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Июня
00:02 · Лига наций УЕФА
Боснийцы были сильнее сборной Румынии
07 Июня
23:46 · Лига наций УЕФА
Сборная Люксембурга наказала фарерцев за удаления
23:35 · Лига наций УЕФА
Сборная Турции продолжает разрывать соперников в Лиге С
23:22 · Лига наций УЕФА
Во время матча Германия - Англия поддержали представителей ЛГБТ-сообщества
22:12 · Лига наций УЕФА
Сборные Боснии и Герцеговины и Румынии начали матч с 20-минутным опозданием
22:04 · Лига наций УЕФА
Филлипс получил травму в матче за сборную Англии
21:27 · Лига наций УЕФА
Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции
21:26 · Лига наций УЕФА
Германия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:24 · Лига наций УЕФА
Италия - Венгрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
20:56 · Лига наций УЕФА
Дубль Похьянпало принёс финнам победу над Черногорией
20:49 · Лига наций УЕФА
Игроки сборной Германии сыграют в женской форме против Англии
14:26 · Лига наций УЕФА
Саутгейт признался, что в сборной Англии существует проблема с пенальтистами после финала Евро-2020 1
13:56 · Лига наций УЕФА
Алаба: «Идеи Рангника отлично работают»
08:26 · Лига наций УЕФА
Модрич: Я очень горд, что сыграл 150 матчей за сборную
06:45 · Лига наций УЕФА
Рангник высказался по поводу своего первого поражения у руля сборной Австрии
Все новости
Рекомендуем