Удаление помешало сборной Молдовы обыграть Андорру

Сборная Молдовы не сумела развить успех на старте Лиги наций и снова отпраздновать победу. В гостях у Андорры команда Сергея Клещенко доминировала, даже несмотря на то, что больше тайма провела вдесятером. Однако ни один из шести ударов по воротам сборной Андорры не стал голевым - 0:0.
В активе молдаван 4 очка, у их соперника - один балл.
В матче Исландия - Албания была зафиксирована ничья 1:1. Гости выиграли первый тайм благодаря голу Таулана Сулейманова, а соперник ответил метким ударом Йона Торстейнссона.
Протокол игры
Гомес Хосеп•Де Паблос Эрик•Гарсия Кристиан II • 72'Валес Марк 12' (Алаведра Альберт ( 12') •Льовера Макс•Сервос Жоан•Вьейра Шавьер•Виейра Марсио 46' (Ребес Марк ( 46') •Рубио Хорди 58' (Мартинес Алекс II ( 58') •Алаез Жорди 65' 86' (Бернат Виктор ( 86') •Фернандес Рикард 58' (Росас Альберт ( 58')
Райлян Дорин•Посмак Вячеслав•Болохан Вадим 46' (Дрос Кристиан ( 46' ) • 65'Армаш Игорь • 59'Рябчук Олег•Ревенко Иоан-Кэлин•Раца Вадим • 83'Плэтикэ Михаил 60' (Кожокару Максим ( 60' ) • 79'Мандриченко Дмитрий 46' (Плэтикэ Сергиу ( 46') •Николаеску Йон•Штиня Виктор 44'
06 июня. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
Протокол игры
|30' Сулейманов Таулан (0:1)
|(1:1) Торстейнссон Йон 49'
Рунарссон Рунар • Сампстед Альфонс • Гретарссон Даниэль • Магнуссон Хёрдур • Олафссон Давид-Кристьян • 90'Хельгасон Торир 62' ( Харальдссон Хакон-Арнар ( 62') • Бьярнасон Биркир 74' ( Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 74') • Йоханнессон Исак-Бергманн • Сигурдссон Арнор 74' ( Трандарсон Арон-Элис ( 74') • Гудьонсен Андри 90' ( Гудьонсен Свейнн ( 90') • Торстейнссон Йон 62' ( Андерсон Микаэль ( 62')
Бериша Этрит • Исмайли Ардиан • Кумбулла Мараш • Джимсити Берат • Балью Иван 52' 82' ( Весели Фредерик ( 82') • Цекици Эндри 73' ( Аслани Кристьян ( 73') • Гьясула Клаус • Абраши Амир 79' ( Рамадани Юльбер ( 79') • Хюсай Эльсейд • Чикалеши Сокол 73' ( Вриони Джакомо ( 73') • Сулейманов Таулан 73' ( Балай Беким ( 73')
Запасные: Михай Энеа • Селмани Гентьян • Леняни Эрмир • Дермаку Кастриот • Кастари Элхан • Байрами Недим • Роши Одисе
06 июня. Стадион "Лаугардалсвёллур".