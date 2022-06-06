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Лига наций УЕФА

Удаление помешало сборной Молдовы обыграть Андорру

06 Июня 2022 • 23:46 Комментировать
Андорра
0:0
Молдова
окончен

Сборная Молдовы не сумела развить успех на старте Лиги наций и снова отпраздновать победу. В гостях у Андорры команда Сергея Клещенко доминировала, даже несмотря на то, что больше тайма провела вдесятером. Однако ни один из шести ударов по воротам сборной Андорры не стал голевым - 0:0.

В активе молдаван 4 очка, у их соперника - один балл.

В матче Исландия - Албания была зафиксирована ничья 1:1. Гости выиграли первый тайм благодаря голу Таулана Сулейманова, а соперник ответил метким ударом Йона Торстейнссона.

Протокол игры  
Андорра 0:0Молдова
Гомес ХосепДе Паблос ЭрикГарсия Кристиан II   72'Валес Марк  12' (Алаведра Альберт (  12') Льовера МаксСервос ЖоанВьейра ШавьерВиейра Марсио  46' (Ребес Марк (  46') Рубио Хорди  58' (Мартинес Алекс II (  58') Алаез Жорди   65'  86' (Бернат Виктор (  86') Фернандес Рикард  58' (Росас Альберт (  58')
Запасные: Пуйоль МаркГарсия МаркКлементе ЛюдовикРубио Хесус IIЛима ИльдефонсПирес Франсиско
Райлян ДоринПосмак ВячеславБолохан Вадим  46' (Дрос Кристиан (  46'   65') Армаш Игорь   59'Рябчук ОлегРевенко Иоан-КэлинРаца Вадим   83'Плэтикэ Михаил  60' (Кожокару Максим (  60'   79') Мандриченко Дмитрий  46' (Плэтикэ Сергиу (  46') Николаеску ЙонШтиня Виктор   44'
Запасные: Кобец АндрейАврам КристианДумбравану ДаниэлКаймаков МихаилНамашко СтаниславЙосипой МариусМарандич ДенисКрачун АртурЖардан Ион
06 июня. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
Протокол игры 
Исландия 1:1Албания
  30' Сулейманов Таулан (0:1)
(1:1) Торстейнссон Йон 49'   
Рунарссон Рунар  Сампстед Альфонс  Гретарссон Даниэль  Магнуссон Хёрдур  Олафссон Давид-Кристьян   90'  Хельгасон Торир   62' (Харальдссон Хакон-Арнар (   62' Бьярнасон Биркир   74' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (   74' Йоханнессон Исак-Бергманн  Сигурдссон Арнор   74' (Трандарсон Арон-Элис (   74' Гудьонсен Андри   90' (Гудьонсен Свейнн (   90' Торстейнссон Йон   62' (Андерсон Микаэль (   62')
Запасные: Бьярнасон Бриньяр Инги  Тордарсон Стефан-Тейтюр  Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль  Гуннарссон Патрик  Йонссон Ингвар  Гудмундссон Альберт  Баркарсон Атли
Бериша Этрит  Исмайли Ардиан  Кумбулла Мараш  Джимсити Берат  Балью Иван   52'   82' (Весели Фредерик (   82' Цекици Эндри   73' (Аслани Кристьян (   73' Гьясула Клаус  Абраши Амир   79' (Рамадани Юльбер (   79' Хюсай Эльсейд  Чикалеши Сокол   73' (Вриони Джакомо (   73' Сулейманов Таулан   73' (Балай Беким (   73')
Запасные: Михай Энеа  Селмани Гентьян  Леняни Эрмир  Дермаку Кастриот  Кастари Элхан  Байрами Недим  Роши Одисе
 06 июня. Стадион "Лаугардалсвёллур".

 

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окончен Латвия 1:0 Лихтенштейн 1.18 6.70 21.00
Идет 176 минута Израиль 0:0 РОССИЯ
окончен Беларусь 0:0 Азербайджан 2.95 3.05 2.60
окончен Исландия 1:1 Албания 2.90 3.05 2.70
окончен Хорватия 1:1 Франция 3.70 3.50 2.15
окончен Словакия 0:1 Казахстан 1.25 5.40 14.00
окончен Андорра 0:0 Молдова 4.20 3.15 2.03
Идет 68 минута Австрия 1:1 Дания 8.00 4.40 1.45
07.06  19:00 Финляндия ... Черногория 2.05 3.45 3.80
07.06  21:45 Литва ... Турция 21.00 7.80 1.16
07.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Румыния 2.15 3.25 3.65
07.06  21:45 Фарерские острова ... Люксембург 4.00 3.25 2.05
07.06  21:45 Италия ... Венгрия 1.32 5.20 11.00
07.06  21:45 Германия ... Англия 2.65 3.30 2.75
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