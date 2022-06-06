Удаление помешало сборной Молдовы обыграть Андорру

Сборная Молдовы не сумела развить успех на старте Лиги наций и снова отпраздновать победу. В гостях у Андорры команда Сергея Клещенко доминировала, даже несмотря на то, что больше тайма провела вдесятером. Однако ни один из шести ударов по воротам сборной Андорры не стал голевым - 0:0.

В активе молдаван 4 очка, у их соперника - один балл.

В матче Исландия - Албания была зафиксирована ничья 1:1. Гости выиграли первый тайм благодаря голу Таулана Сулейманова, а соперник ответил метким ударом Йона Торстейнссона.