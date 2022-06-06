Беларусь и Азербайджан снова не забили, но набрали первые очки

Сборные Беларуси и Азербайджана выдали упорный матч в рамках Лиги наций, но ни забить, ни победить в этом розыгрыша турнира пока не могут. Голкипер белорусов Павел Павлюченко не раз спасал свою команду и отстоял на ноль, а Глеб Шевченко не реализовал лучший момент своей команды - перекладина.

0:0, и у команд в активе по одному очку.