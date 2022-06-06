Беларусь и Азербайджан снова не забили, но набрали первые очки

Сборные Беларуси и Азербайджана выдали упорный матч в рамках Лиги наций, но ни забить, ни победить в этом розыгрыша турнира пока не могут. Голкипер белорусов Павел Павлюченко не раз спасал свою команду и отстоял на ноль, а Глеб Шевченко не реализовал лучший момент своей команды - перекладина.
0:0, и у команд в активе по одному очку.
Протокол игры
Павлюченко Павел•Хадаркевич Руслан • 35'Политевич Сергей•Волков Захар 18' 33' (Эбонг Макс ( 33' ) • 59'Нечаев Данила•Яблонский Евгений 83' (Бессмертный Дмитрий ( 83') •Бочеров Валерий 61' (Климович Владислав ( 61') •Шевченко Глеб•Быков Артём Геннадьевич•Соловей Андрей 62' (Громыко Валерий ( 62') •Малькевич Владислав 31'
Магомедалиев Шахрудин•Медведев Максим 65' (Алиев Гисмат ( 65' ) • 84'Гусейнов Джалал • 52'Мустафазаде Бахлул•Хагверди Ходжатолла•Махмудов Эмин•Паскуаль Эдди•Алмейда Ричард 75' (Гараев Гара ( 75' ) • 87'Салахлы Азер • 71'Дадашов Ренат 59' (Алескеров Намик ( 59' ) • 87'Шейдаев Рамиль 59' (Эмрели Махир ( 59')
06 июня. Стадион "Караджордже" (Нови-Сад).