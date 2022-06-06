Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Беларусь и Азербайджан снова не забили, но набрали первые очки

06 Июня 2022 • 23:43 Комментировать
Беларусь
0:0
Азербайджан
окончен

Сборные Беларуси и Азербайджана выдали упорный матч в рамках Лиги наций, но ни забить, ни победить в этом розыгрыша турнира пока не могут. Голкипер белорусов Павел Павлюченко не раз спасал свою команду и отстоял на ноль, а Глеб Шевченко не реализовал лучший  момент своей команды - перекладина.

0:0, и у команд в активе по одному очку.

Протокол игры  
Беларусь 0:0Азербайджан
Павлюченко ПавелХадаркевич Руслан   35'Политевич СергейВолков Захар   18'  33' (Эбонг Макс (  33'   59') Нечаев ДанилаЯблонский Евгений  83' (Бессмертный Дмитрий (  83') Бочеров Валерий  61' (Климович Владислав (  61') Шевченко ГлебБыков Артём ГеннадьевичСоловей Андрей  62' (Громыко Валерий (  62') Малькевич Владислав   31'
Запасные: Гречихо ДенисСедько ПавелЮденков РусланПлотников МаксимБогомольский ЕгорБегунов РоманПеченин КириллХаткевич Егор
Магомедалиев ШахрудинМедведев Максим  65' (Алиев Гисмат (  65'   84') Гусейнов Джалал   52'Мустафазаде БахлулХагверди ХоджатоллаМахмудов ЭминПаскуаль ЭддиАлмейда Ричард  75' (Гараев Гара (  75'   87') Салахлы Азер   71'Дадашов Ренат  59' (Алескеров Намик (  59'   87') Шейдаев Рамиль  59' (Эмрели Махир (  59')
Запасные: Гусейнов АббасАгаев СалахатИсаев АлексейДиниев ДжошгунХасан-Ализаде БахтиярНазаров Дмитрий IIНуриев АнатолийБалаев Эмил
06 июня. Стадион "Караджордже" (Нови-Сад).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Азербайджана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Латвия 1:0 Лихтенштейн 1.18 6.70 21.00
Идет 176 минута Израиль 0:0 РОССИЯ
окончен Беларусь 0:0 Азербайджан 2.95 3.05 2.60
окончен Исландия 1:1 Албания 2.90 3.05 2.70
окончен Хорватия 1:1 Франция 3.70 3.50 2.15
окончен Словакия 0:1 Казахстан 1.25 5.40 14.00
окончен Андорра 0:0 Молдова 4.20 3.15 2.03
Идет 68 минута Австрия 1:1 Дания 8.00 4.40 1.45
07.06  19:00 Финляндия ... Черногория 2.05 3.45 3.80
07.06  21:45 Литва ... Турция 21.00 7.80 1.16
07.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Румыния 2.41 3.30 3.10
07.06  21:45 Фарерские острова ... Люксембург 2.80 3.15 2.70
07.06  21:45 Италия ... Венгрия 1.32 5.20 11.00
07.06  21:45 Германия ... Англия 2.65 3.30 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Июня
00:25 · Лига наций УЕФА
Литва - Турция: прогноз на матч Лиги наций
00:24 · Лига наций УЕФА
Босния и Герцеговина - Румыния: прогноз на матч Лиги наций
00:03 · Лига наций УЕФА
Финляндия - Черногория: прогноз на матч Лиги наций
00:02 · Лига наций УЕФА
Италия - Венгрия: прогноз на матч Лиги наций
06 Июня
23:59 · Лига наций УЕФА
Германия - Англия: прогноз на матч Лиги наций
23:46 · Лига наций УЕФА
Удаление помешало сборной Молдовы обыграть Андорру
23:43 · Лига наций УЕФА
Беларусь и Азербайджан снова не забили, но набрали первые очки
23:42 · Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана неожиданно победила в Словакии
22:51 · Лига наций УЕФА
Матч Австрии против Дании стартует в 23:15
22:08 · Лига наций УЕФА
Модрич проводит юбилейный матч за сборную Хорватии
22:07 · Лига наций УЕФА
Стала известна причина, почему матч Австрия - Дания всё ещё не начался 6
21:43 · Лига наций УЕФА
Хорватия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Латвии снова победила всухую
19:37 · Лига наций УЕФА
Уэльс – Нидерланды: прогноз и ставки от БК Pinnacle
19:35 · Лига наций УЕФА
Босния и Герцеговина – Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle
Все новости
Рекомендуем