Сборная Казахстана неожиданно победила в Словакии

Во втором туре Лиги наций встретились лидеры группы С3, сборные Словакии и Казахстана. Игра получилась достаточно жесткой и грубой. Гости действовали от обороны и неожиданно победили со счетом 1:0. В середине первого тайма команда из Казахстана здорово контратаковала, и решающий удар нанес Аслан Дарабаев. Соперник едва не спасся в концовке, но по итогам видеопросмотра гол отменили.

Казахстан лидирует (6 очков), Словакия - вторая (3).