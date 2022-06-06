Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Казахстана неожиданно победила в Словакии

06 Июня 2022 • 23:42 Комментировать
Словакия
0:1
Казахстан
окончен

Во втором туре Лиги наций встретились лидеры группы С3, сборные Словакии и Казахстана. Игра получилась достаточно жесткой и грубой. Гости действовали от обороны и неожиданно победили со счетом 1:0. В середине первого тайма команда из Казахстана здорово контратаковала, и решающий удар нанес Аслан Дарабаев. Соперник едва не спасся в концовке, но по итогам видеопросмотра гол отменили.

Казахстан лидирует (6 очков), Словакия - вторая (3).

Протокол игры  
Словакия 0:1Казахстан
  26'Дарабаев Аслан (0:1)
Родак МарекКосцельник Мартин  83' (Стрелец Давид (  83') Дьомбер НорбертШкриньяр Милан  43' (Вальент Мартин (  43') Чватал ЮрайЛоботка СтаниславШранц Иван  46' (Суслов Томаш (  46') Куцка Юрай   39'Руснак Альберт  71' (Боженик Роберт (  71') Вайсс Владимир   32'  46' (Гараслин Лукаш (  46'   61') Алмаши Ладислав   83'
Запасные: Такач ДоминикПлах ФрантишекГрошовски ПатрикРегали МартинВернон де МаркоБеро МатушДуда Ондрей
Шацкий Игорь   73'Габышев Михаил  65' (Каиров Багдат (  65'   87') Малый Сергей   86'Марочкин АлександрАлип Нуралы   37'Досмагамбетов Тимур   29'Астанов Эльхан  73' (Васильев Владислав Олегович (  73') Куат ИсламбекДарабаев Аслан  73' (Жарынбетов Самат (  73') Оразов Рамазан  59' (Вороговский Ян (  59') Аймбетов Абат  65' (Шушеначев Артур (  65'   74')
Запасные: Ахметов ЕлдосСейсен МухаммеджанСуюмбаев ГафуржанСамородов МаксимЕрланов ТемирланШайзада БекханКенесов Арман
06 июня. Стадион "Антон Малатинский".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Сборная Казахстана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Латвия 1:0 Лихтенштейн 1.18 6.70 21.00
Идет 176 минута Израиль 0:0 РОССИЯ
окончен Беларусь 0:0 Азербайджан 2.95 3.05 2.60
окончен Исландия 1:1 Албания 2.90 3.05 2.70
окончен Хорватия 1:1 Франция 3.70 3.50 2.15
окончен Словакия 0:1 Казахстан 1.25 5.40 14.00
окончен Андорра 0:0 Молдова 4.20 3.15 2.03
Идет 68 минута Австрия 1:1 Дания 8.00 4.40 1.45
07.06  19:00 Финляндия ... Черногория 2.05 3.45 3.80
07.06  21:45 Литва ... Турция 21.00 7.80 1.16
07.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Румыния 2.15 3.25 3.65
07.06  21:45 Фарерские острова ... Люксембург 4.00 3.25 2.05
07.06  21:45 Италия ... Венгрия 1.32 5.20 11.00
07.06  21:45 Германия ... Англия 2.65 3.30 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Июня
00:25 · Лига наций УЕФА
Литва - Турция: прогноз на матч Лиги наций
00:24 · Лига наций УЕФА
Босния и Герцеговина - Румыния: прогноз на матч Лиги наций
00:03 · Лига наций УЕФА
Финляндия - Черногория: прогноз на матч Лиги наций
00:02 · Лига наций УЕФА
Италия - Венгрия: прогноз на матч Лиги наций
06 Июня
23:59 · Лига наций УЕФА
Германия - Англия: прогноз на матч Лиги наций
23:46 · Лига наций УЕФА
Удаление помешало сборной Молдовы обыграть Андорру
23:43 · Лига наций УЕФА
Беларусь и Азербайджан снова не забили, но набрали первые очки
23:42 · Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана неожиданно победила в Словакии
22:51 · Лига наций УЕФА
Матч Австрии против Дании стартует в 23:15
22:08 · Лига наций УЕФА
Модрич проводит юбилейный матч за сборную Хорватии
22:07 · Лига наций УЕФА
Стала известна причина, почему матч Австрия - Дания всё ещё не начался 6
21:43 · Лига наций УЕФА
Хорватия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Латвии снова победила всухую
19:37 · Лига наций УЕФА
Уэльс – Нидерланды: прогноз и ставки от БК Pinnacle
19:35 · Лига наций УЕФА
Босния и Герцеговина – Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle
Все новости
Рекомендуем