Сборная Казахстана неожиданно победила в Словакии

Во втором туре Лиги наций встретились лидеры группы С3, сборные Словакии и Казахстана. Игра получилась достаточно жесткой и грубой. Гости действовали от обороны и неожиданно победили со счетом 1:0. В середине первого тайма команда из Казахстана здорово контратаковала, и решающий удар нанес Аслан Дарабаев. Соперник едва не спасся в концовке, но по итогам видеопросмотра гол отменили.
Казахстан лидирует (6 очков), Словакия - вторая (3).
Протокол игры
|26'Дарабаев Аслан (0:1)
Родак Марек•Косцельник Мартин 83' (Стрелец Давид ( 83') •Дьомбер Норберт•Шкриньяр Милан 43' (Вальент Мартин ( 43') •Чватал Юрай•Лоботка Станислав•Шранц Иван 46' (Суслов Томаш ( 46') •Куцка Юрай • 39'Руснак Альберт 71' (Боженик Роберт ( 71') •Вайсс Владимир 32' 46' (Гараслин Лукаш ( 46' ) • 61'Алмаши Ладислав 83'
Шацкий Игорь • 73'Габышев Михаил 65' (Каиров Багдат ( 65' ) • 87'Малый Сергей • 86'Марочкин Александр•Алип Нуралы • 37'Досмагамбетов Тимур • 29'Астанов Эльхан 73' (Васильев Владислав Олегович ( 73') •Куат Исламбек•Дарабаев Аслан 73' (Жарынбетов Самат ( 73') •Оразов Рамазан 59' (Вороговский Ян ( 59') •Аймбетов Абат 65' (Шушеначев Артур ( 65' ) 74'
06 июня. Стадион "Антон Малатинский".