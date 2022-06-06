Холанн — о конфликте и игроком сборной Швеции: «Милошевич сказал, что сломает мне ноги»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал конфликт с шведским защитником Александром Милошевичем в время матча 2-го тура группового этапа Лиги наций.

Напомним, победу со счётом 2:1 одержали норвежцы, дублем в составе гостей отметился Холанн. Этот триумф стал для подопечных Столе Сольбаккена вторым кряду. На данный момент «Норвегия» с шестью очками единолично возглавляет четвёртую группу лиги B.

«Во-первых, он назвал меня падшей женщиной, я могу с уверенностью сказать, что это не так. Во-вторых, он сказал, что сломает мне ноги, а через полторы минуты я забил. Это было прекрасно», — приводит слова Холанна TV2.

Ранее было официально объявлено о переходе Холанна из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».