Тренер сборной Болгарии подал в отставку после разгромного поражения от Грузии

Наставник болгарской сборной Ясен Петров принял решение подать в отставку после крупного поражения своей команды от Грузии.

Петров после матча заявил журналистам, что берет всю ответственность за это это фиаско на себя, так что он не имеет морального права оставаться в сборной.

«Сейчас команде нужен тренер, который сумеет взбодрить футболистов и как-то исправить ситуацию», - отметил специалист.

Напомним, что сборная Болгарии крупно уступила Грузии со счётом 2:5. Перед этим болгарские футболисты сыграли вничью с македонцами со счётом 1:1. В следующем матче болгары сыграют с Гибралтаром.