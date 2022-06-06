Холанн: Для меня важно выступать за сборную

Молодой норвежский нападающий Эрлинг Холанн в разговоре с журналистами высказался после победы своей национальной команды над шведами.

Холанн заявил, что он испытывает невероятные чувства, когда не только играет за национальную команду, но и забивает. Форвард отметил, что для него очень важно выступать за сборную и помогать ей побеждать.

Напомним, что дубль 21-летнего талантливого нападающего помог норвежской сборной в скандинавском дерби обыграть Швецию со счётом 2:1. Норвегия после двух матчей Лиги наций имеет в своём активе шесть очков из шести возможных.