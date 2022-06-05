Сборная Грузии забила 5 мячей болгарам

После победы 4:0 над Гибралтаром сборную Грузии ждал более серьезный соперник - команда Болгарии. Тем не менее, и в этой встрече кавказцы были гораздо сильнее - 5:2. Хвича Кварацхелия забил сам и ассистировал партнеру.
Грузины лидируют в группе С4, набрав 6 очков, у болгар только один балл.
Лидеры группы С2, Косово и Греция, оспаривали первое место в квартете. Гости были сильнее (1:0) благодаря голу Тасоса Бакасетоса.
Протокол игры
|4'Давиташвили Зурико (0:1)
|31'Христов Андреа (0:2)
|(1:2) Илиев Атанас50'
|52'Зивзивадзе Буду (1:3)
|58'Кварацхелия Хвича (1:4)
|70'Казаишвили Валерий (1:5)
|(2:5) Стефанов Илиян83'
Михайлов Николай•Турицов Иван 64' (Попов Виктор ( 64') •Христов Андреа•Недялков Антон•Йорданов Эдиссон 46' (Стефанов Илиян ( 46') •Неделев Тодор 64' (Крастев Филип ( 64') •Чочев Ивайло•Миланов Георги 46' (Христов Петко ( 46') •Десподов Кирилл • 32'Минчев Мартин 64' (Янков Доминик ( 64') •Илиев Атанас
Лория Гиорги•Какабадзе Отар 83' (Китеишвили Отар ( 83') •Кашия Гурам•Хочолава Давид•Кварацхелия Хвича 67' (Казаишвили Валерий ( 67') •Кверквелия Соломон•Абурджания Георгий 74' (Мамучашвили Владимир ( 74') •Квеквескири Ника•Азаров Ираклий•Зивзивадзе Буду 67' (Микаутадзе Жорж ( 67') •Давиташвили Зурико 74' (Гвилия Валериане ( 74')
05 июня. Стадион "Лудогорец Арена".
Протокол игры
|36' Бакасетас Тасос (0:1)
Мурич Ариянет • 90'Кастрати Лирим • Ррахмани Амир • 75'Крюезиу Мирлинд • Алити Фидан 51' • 72'Лосаж Флорьян 75' ( Дрешевич Ибрахим ( 75') • Фазлии Бетим 48' 75' ( Бериша Валон ( 75') • Жегрова Эдон 90' ( Уйкани Самир ( 90') • Зенели Арбер 57' ( Бютюки Зюмер ( 57') • Рашица Милот 57' ( Кололли Беньямин ( 57') • Мурики Ведат
Запасные: Идризи Бленди • Муслия Флоран • Бекай Висар • Ррудхани Донат • Домджони Тони • Сахити Эмир
Влаходимос Одиссеас • Бэлдок Джордж • Мавропанос Константинос • Хацидиакос Пантелис • Цимикас Костас • Бакасетас Тасос • Курбелис Димитрис 34' 56' ( Сиопис Манолис ( 56') • Манталос Петрос 86' ( Бухалакис Андреас ( 86') • Лимниос Димитрис • Якумакис Георгиос 29' 57' ( Павлидис Вангелис ( 57') • Масурас Гиоргос 78' ( Дувикас Анастасиос ( 78')
05 июня. Стадион "Фадиль Вокри".