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Сборная Грузии забила 5 мячей болгарам

05 Июня 2022 • 23:48 Комментировать
Болгария
2:5
Грузия
окончен

После победы 4:0 над Гибралтаром сборную Грузии ждал более серьезный соперник - команда Болгарии. Тем не менее, и в этой встрече кавказцы были гораздо сильнее - 5:2. Хвича Кварацхелия забил сам и ассистировал партнеру.

Грузины лидируют в группе С4, набрав 6 очков, у болгар только один балл.

Лидеры группы С2, Косово и Греция, оспаривали первое место в квартете. Гости были сильнее (1:0) благодаря голу Тасоса Бакасетоса.

Протокол игры  
Болгария 2:5Грузия
  4'Давиташвили Зурико (0:1)
  31'Христов Андреа (0:2)
(1:2) Илиев Атанас50'   
  52'Зивзивадзе Буду (1:3)
  58'Кварацхелия Хвича (1:4)
  70'Казаишвили Валерий (1:5)
(2:5) Стефанов Илиян83'   
Михайлов НиколайТурицов Иван  64' (Попов Виктор (  64') Христов АндреаНедялков АнтонЙорданов Эдиссон  46' (Стефанов Илиян (  46') Неделев Тодор  64' (Крастев Филип (  64') Чочев ИвайлоМиланов Георги  46' (Христов Петко (  46') Десподов Кирилл   32'Минчев Мартин  64' (Янков Доминик (  64') Илиев Атанас
Запасные: Чорбаджийски БожидарКраев АндрианДюлгеров ИванМинчев ГеоргиКостадинов ГеоргиВуцов СветославМалинов Кристиян
Лория ГиоргиКакабадзе Отар  83' (Китеишвили Отар (  83') Кашия ГурамХочолава ДавидКварацхелия Хвича  67' (Казаишвили Валерий (  67') Кверквелия СоломонАбурджания Георгий  74' (Мамучашвили Владимир (  74') Квеквескири НикаАзаров ИраклийЗивзивадзе Буду  67' (Микаутадзе Жорж (  67') Давиташвили Зурико  74' (Гвилия Валериане (  74')
Запасные: Кобахидзе МамукаЛобжанидзе СабаКупатадзе ЛазареГиорбелидзе ГурамМамардашвили ГеоргийДвали ЛашаАлтунашвили Сандро
05 июня. Стадион "Лудогорец Арена".
Протокол игры 
Косово 0:1Греция
  36' Бакасетас Тасос (0:1)
Мурич Ариянет   90'  Кастрати Лирим  Ррахмани Амир   75'  Крюезиу Мирлинд  Алити Фидан   51'   72'  Лосаж Флорьян   75' (Дрешевич Ибрахим (   75' Фазлии Бетим   48'   75' (Бериша Валон (   75' Жегрова Эдон   90' (Уйкани Самир (   90' Зенели Арбер   57' (Бютюки Зюмер (   57' Рашица Милот   57' (Кололли Беньямин (   57' Мурики Ведат
Запасные: Идризи Бленди  Муслия Флоран  Бекай Висар  Ррудхани Донат  Домджони Тони  Сахити Эмир
Влаходимос Одиссеас  Бэлдок Джордж  Мавропанос Константинос  Хацидиакос Пантелис  Цимикас Костас  Бакасетас Тасос  Курбелис Димитрис   34'   56' (Сиопис Манолис (   56' Манталос Петрос   86' (Бухалакис Андреас (   86' Лимниос Димитрис  Якумакис Георгиос   29'   57' (Павлидис Вангелис (   57' Масурас Гиоргос   78' (Дувикас Анастасиос (   78')
Запасные: Пасхалакис Александрос  Гутас Димитрис  Яннулис Димитрис  Цавелас Георгиос  Атанасиадис Гиоргос  Рота Лазарос  Хадзийованнис Анастасиос  Александропулос Сотириос
 05 июня. Стадион "Фадиль Вокри".

 

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окончен Сан-Марино 0:2 Мальта 13.00 5.10 1.30
окончен Гибралтар 0:2 Северная Македония 25.00 7.80 1.14
окончен Кипр 0:0 Северная Ирландия 4.40 3.15 2.00
окончен Болгария 2:5 Грузия 2.75 2.90 2.95
окончен Португалия 4:0 Швейцария 1.75 3.75 5.30
окончен Швеция 1:2 Норвегия 2.60 3.15 2.90
окончен Чехия 2:2 Испания 5.20 3.75 1.70
окончен Сербия 4:1 Словения 1.47 4.15 8.00
окончен Косово 0:1 Греция 3.30 2.90 2.50
06.06  19:00 Латвия ... Лихтенштейн 1.22 5.60 14.00
06.06  21:45 Австрия ... Дания 3.20 3.30 2.34
Идет 0 минута Израиль 0:0 РОССИЯ
06.06  21:45 Беларусь ... Азербайджан 2.50 3.05 3.20
06.06  21:45 Исландия ... Албания 1.81 3.50 4.90
06.06  21:45 Хорватия ... Франция 3.90 3.50 2.01
06.06  21:45 Словакия ... Казахстан 1.26 5.80 13.00
06.06  21:45 Андорра ... Молдова 3.70 3.15 2.07
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