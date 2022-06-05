Сборная Грузии забила 5 мячей болгарам

После победы 4:0 над Гибралтаром сборную Грузии ждал более серьезный соперник - команда Болгарии. Тем не менее, и в этой встрече кавказцы были гораздо сильнее - 5:2. Хвича Кварацхелия забил сам и ассистировал партнеру.

Грузины лидируют в группе С4, набрав 6 очков, у болгар только один балл.

Лидеры группы С2, Косово и Греция, оспаривали первое место в квартете. Гости были сильнее (1:0) благодаря голу Тасоса Бакасетоса.