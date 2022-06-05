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Лига наций УЕФА

Дубль Холанна принёс Норвегии победу над шведами

05 Июня 2022 • 23:40 Комментировать
Швеция
1:2
Норвегия
окончен

Сборная Норвегии продолжает победоносно идти по дистанции Лиги наций. В гостях у соседей из Швеции команда Эрлинга Холанна победила со счётом 2:1, а сам он оформил дубль ударами на 20-й минуте с пенальти и на 69-й - с игры. Шведы отыграли один мяч на 90-й минуте.

Для Норвегии это вторая победа подряд, их соперник набрал три очка.

Протокол игры  
Швеция 1:2Норвегия
  20'Холанн Эрлинг (0:1)
90' Эланга Энтони  (1:2) 69'Холанн Эрлинг (0:2)
Ольсен РобинКрафт Эмиль   18'Милошевич АлександерНильссон ЙоакимАугустинссон ЛюдвигСванберг Маттиас   45'Каюсте Йенс  79' (Карлстрём Йеспер (  79') Форсберг Эмиль  66' (Эланга Энтони (  66') Кулушевски ДеянИсак Александр   34'  66' (Дьёкереш Виктор (  66') Классон Виктор  79' (Олссон Кристоффер (  79')
Запасные: Хргота БранимирЛинде АндреасЭкдаль ХьяльмарАндерссон ЙоэльГудмундссон ГабриэльНордфельдт КристофферКуртулус ЭдвинКайсон Робин
Нюланд ЭрьянПедерсен Маркус Гольмгрен   43'Страндберг СтефанЭстигор ЛеоМелинг БиргерЭдегор МартинБерге СандерТорсби Мортен  61' (Берг Патрик (  61') Сорлот АлександрХоланн Эрлинг  74' (Кинг Джошуа (  74') Эльюнусси Мохамед  75' (Торстведт Кристиан (  75')
Запасные: Хёуге ЙенсГрютебуст СтенРюэрсон ЮлианХанше-Ольсен АндреасБериша ВетонХансен АндреЛоде МариусБьоркан ФредерикНорманн Матиас
05 июня. Стадион "Френдс Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Сборная Швеции Эрлинг Холанн
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окончен Гибралтар 0:2 Северная Македония 25.00 7.80 1.14
окончен Кипр 0:0 Северная Ирландия 4.40 3.15 2.00
окончен Болгария 2:5 Грузия 2.80 2.85 2.95
окончен Португалия 4:0 Швейцария 1.75 3.70 5.50
окончен Швеция 1:2 Норвегия 2.55 3.15 2.90
окончен Чехия 2:2 Испания 5.40 3.95 1.65
окончен Сербия 4:1 Словения 1.45 4.10 8.50
окончен Косово 0:1 Греция 3.20 3.00 2.50
06.06  19:00 Латвия ... Лихтенштейн 1.20 6.10 19.00
06.06  21:45 Австрия ... Дания 2.90 3.30 2.50
Идет 0 минута Израиль 0:0 РОССИЯ
06.06  21:45 Беларусь ... Азербайджан 2.80 3.00 2.75
06.06  21:45 Исландия ... Албания 2.50 3.05 3.05
06.06  21:45 Хорватия ... Франция 4.05 3.45 1.95
06.06  21:45 Словакия ... Казахстан 1.28 5.10 13.00
06.06  21:45 Андорра ... Молдова 3.85 3.10 2.12
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