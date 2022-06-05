Дубль Холанна принёс Норвегии победу над шведами

Сборная Норвегии продолжает победоносно идти по дистанции Лиги наций. В гостях у соседей из Швеции команда Эрлинга Холанна победила со счётом 2:1, а сам он оформил дубль ударами на 20-й минуте с пенальти и на 69-й - с игры. Шведы отыграли один мяч на 90-й минуте.

Для Норвегии это вторая победа подряд, их соперник набрал три очка.