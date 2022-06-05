Дубль Холанна принёс Норвегии победу над шведами

Сборная Норвегии продолжает победоносно идти по дистанции Лиги наций. В гостях у соседей из Швеции команда Эрлинга Холанна победила со счётом 2:1, а сам он оформил дубль ударами на 20-й минуте с пенальти и на 69-й - с игры. Шведы отыграли один мяч на 90-й минуте.
Для Норвегии это вторая победа подряд, их соперник набрал три очка.
Протокол игры
|20'Холанн Эрлинг (0:1)
|90' Эланга Энтони (1:2)
|69'Холанн Эрлинг (0:2)
Ольсен Робин•Крафт Эмиль • 18'Милошевич Александер•Нильссон Йоаким•Аугустинссон Людвиг•Сванберг Маттиас • 45'Каюсте Йенс 79' (Карлстрём Йеспер ( 79') •Форсберг Эмиль 66' (Эланга Энтони ( 66') •Кулушевски Деян•Исак Александр 34' 66' (Дьёкереш Виктор ( 66') •Классон Виктор 79' (Олссон Кристоффер ( 79')
Нюланд Эрьян•Педерсен Маркус Гольмгрен • 43'Страндберг Стефан•Эстигор Лео•Мелинг Биргер•Эдегор Мартин•Берге Сандер•Торсби Мортен 61' (Берг Патрик ( 61') •Сорлот Александр•Холанн Эрлинг 74' (Кинг Джошуа ( 74') •Эльюнусси Мохамед 75' (Торстведт Кристиан ( 75')
05 июня. Стадион "Френдс Арена".