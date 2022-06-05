Госсекретарь Золтан Ковач: «Кто обвиняет детей политических заявлениях – идиот»

Госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач отреагировал на обвинения в адрес венгерских детей, посетивших матч Венгрия – Англия (1:0).

«Любой, кто считает, что детей, посетивших игру Венгрия – Англия в Будапеште, можно обвинять в политических заявлениях – идиот», – написал Ковач в социальных сетях.

Отметим, что причиной скандала стал тот факт, что зрители матча Венгрия – Англия освистали английских футболистов после того, как те встали на колено перед началом поединка.

Стоит отметить, что на матче присутствовали более 30 тысяч детей, болеющих за сборную Венгрии. Фанатов старшего возраста на матч не допустили из-за бана, связанного с проявлениями расизма на матчах Евро-2020.