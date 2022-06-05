Нападающий сборной Венгрии рассказал, за счёт чего удалось одолеть Англию

Нападающий «Базеля» и сборной Венгрии Адам Салаи прокомментировал победу над Англией (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций.

Футболист отметил превосходное владение мячом в исполнении своей команды, которое позволяло венграм доминировать в этой игре.

«На чемпионате Европы мы доказали, что способны играть против лучших, и теперь показали это снова. Это будет трудно повторить», — приводит слова Салаи пресс-служба УЕФА.

Отметим, что по итогу встречи англичане превзошли своего соперника по проценту владения мячом (57 на 43).

В другом матче 3-й группы Италия принимала Германию. Матч завершился вничью — 1:1.