Тренер сборной Испании высказался об игре Гави и Педри

Наставник испанской сборной Луис Энрике поделился с журналистами своим мнением по поводу игры молодых полузащитников «Барселоны» Гави и Педри.

Луис Энрике сказал, что не видит никаких проблем в том, чтобы выпускать на поле молодых футболистов. Тренер отметил, что когда он видит перед собой достойного игрока, как Педри или Гави, то выпускать его на поле несложно. Напомним, что сегодня испанская сборная в рамках Лиги наций сыграет с Чехией. Встреча начнётся в 21.45 по московскому времени.

Педри в этом сезоне провёл в испанской лиге 12 матчей и забил три мяча. Гави в 34 встречах забил два гола и сделал пять ассистов.