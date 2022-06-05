Саутгейт — о матче с Венгрией: Ничья была бы более справедливым результатом

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт рассказал журналистам о том, что думает по поводу неожиданного поражения своей команды в поединке с венграми в Лиге наций.

Саутгейт сказал, что нужно признать тот факт, что английская команда сделала недостаточно для победы, хотя ничья была бы более справедливым результатом. Тренер отметил, что форварды английской сборной создали не так много моментов у чужих ворот.

«На нашей игре также сильно сказалась жара, которая забрала у футболистов много сил», - добавил Саутгейт.

Напомним, что английская сборная неожиданно минимально уступила венграм со счётом 0:1.