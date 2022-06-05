Собослаи — о победе над Англией: Мы снова доказали, что можем играть против любого соперника

Нападающий венгерской сборной Доминик Собослаи поделился с журналистами эмоциями после достаточно неожиданной победы своей команды над англичанами.

Собослаи сказал, что венгерская команда снова доказала, что может успешно играть против абсолютно любого соперника. Форвард отметил, что если сборная Венгрии оставляет на поле все силы, то может победить даже грозных англичан, что дорогого стоит.

Напомним, что футболисты венгерской сборной неожиданно минимально переиграли родоначальников футбола со счётом 1:0. В следующем матче Венгрия сыграет с Италией.