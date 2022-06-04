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Лига наций УЕФА

Сенсация субботы – в Будапеште: Венгрия благодаря голу с пенальти оставила не у дел Англию

04 Июня 2022 • 20:56 Комментировать
Венгрия
1:0
Англия
окончен

Как и в отборочном турнире к ЧМ-2022, сборные Венгрии и Англии оказались в одной группе в Лиге наций.

Протокол игры  
Венгрия 1:0Англия
(1:0) Собослаи Доминик66'   
Гулачи Петер   89'Ланг АдамОрбан ВиллиСалаи АттилаНего ЛоикНадь Адам  82' (Стайлс Каллум (  82') Шефер Андраш   21'Надь Жолт  87' (Вечеи Балинт (  87') Шаллаи Роланд  71' (Кляйнхайслер Ласло (  71') Собослаи Доминик  82' (Фиоло Оттила (  82') Салаи Адам  87' (Адам Мартин (  87')
Запасные: Саппанош ПетерДибус ДенешКечкеш АкошZalan VancsaСаллой ДаниэльШпондлер ЧобоБолла Бендегуз
Пикфорд ДжорданУокер Кайл  62' (Стоунс Джон (  62') Коди Конор   52'  79' (Филлипс Кэлвин (  79') Магуайр ГарриАлександер-Арнольд Трент  62' (Джеймс Рис II (  62') Беллингхем ДжудРайс ДекланДжастин Джеймс  46' (Сака Букайо (  46') Боуэн ДжарродКейн ГарриМаунт Мэйсон  62' (Грилиш Джек (  62')
Запасные: Поуп НикАбрахам ТэммиГаллахер КонорСтерлинг РахимУорд-Праус ДжеймсРемсдейл АаронТриппьер Киран
04 июня. Стадион "Ференц Пушкаш".

Венгрия в свете попаданий на два подряд чемпионата Европы стала считаться довольно крепким середняком в мире сборных. В 2016 году мадьяры даже вышли из группы, а в 2020-м чуть не вышли. Но с квалификацией на чемпионаты мира, куда пробиться тяжелее, у них дела обстоят гораздо хуже. Последний раз сборная Венгрии выступала на мундиале в 1986 году.

В крайнем отборочном турнире венгры встречались в том числе с англичанами, которым они проиграли дома 0:4 и с которыми затем сыграли в гостях вничью 1:1. Понятно, что сборная Англии более популярна и сильна. «Три льва» были близки к победе на Евро-2020, но не довелось им тогда взять первый крупный трофей после 1966 года. А вот Лигу наций выиграть проще, чем чемпионат мира или Европы.

Гости взяли мяч преимущественно под свой контроль, и сформировался рисунок с позиционными английскими атаками. Адам Салаи дальним ударом в левый угол не застал врасплох Гулачи, а подкрутка Кейна не попала в правый угол. Райсу пришлось почти с линии ворот отбивать попытку Собослаи. Были ещё со стороны хозяев дистанционные выстрелы Жолта Надя и Адама Салаи. По ударам Венгрия имела превосходство к перерыву, но голов не было, и значимых моментов тоже недоставало. Спокойные первые 45 минут закономерно завершились двумя нулями на табло.

После перерыва игрового взрыва не случилось, острота по-прежнему носила локальный характер. Сака взял на себя игру и хорошенько проскочил к чужой вратарской по левой стороне, однако не поставил неразрешимых задач перед Гулачи. Англичане ничего особо не нагнетали, и хозяева без большого труда заработали в размеренной игре пенальти. Рис Джеймс в своей штрафной положил руку на плечо Жолту Надю, тот упал на газон, и судья не преминул указать на точку. Собослаи не промахнулся с одиннадцатиметровой отметки, вонзив мяч в левый нижний угол. Пикфорд угадал направление, но не дотянулся. 1:0.

На такое развитие событий гости всё-таки отреагировали увеличением атакующих инициатив. Стоунз навесил вперёд, а Боуэн с лёта переместил мяч в руки Гулачи. Рис Джеймс мог исправиться за привезённый пенальти голевым ассистом, но Коди с его подачи пробил головой чуть левее створа. Кейн не переиграл Гулачи справа с острого угла. Был и опасный хозяйский выход, когда Пикфорд отразил дальний привет от Кляйнхайслера, а Шефер на добивании пальнул куда-то совсем не туда.

Кейн напоследок в основное время имел неплохой момент, однако из пределов штрафной послал мяч выше цели. Сборная Венгрии одержала минимальную и не такую прям уж сложную победу над финалистом последнего чемпионата Европы. Этот результат будут считать сенсационным, но иногда такое случается, что середняк дома обыгрывает фаворита.

Кирилл Иванцов

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