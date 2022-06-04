Глеб: В матче со Словакией белорусской сборной не хватило Лисаковича

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал журналистам о том, кого не хватило белорусской сборной в поединке Лиги наций со словаками.

Глеб в эфире канала «Беларусь 5» сказал, что в плане желания и самоотдачи к футболистам белорусской сборной вообще нет никаких вопросов. Экс-игрок отметил, что матч был ничейным, но всё решил один единственный нелепый гол из-за ошибки.

«В этом матче белорусами не хватило Лисакович, который мог со своим креативом что-нибудь придумать в атаке», - добавил Глеб.

Напомним, что белорусская команда со счётом 0:1 уступила словакам.