Полузащитник сборной Дании: Было здорово играть вместе с Эриксеном

Полузащитник датской сборной Миккель Дамсгор высказался по поводу победы своей команды над французами в рамках Лиги наций.

Дамсгор сказал журналистам, что испытывает невероятные эмоции после этого матча, ведь датчанам удалось победить лучшую команду мира, что дорогого стоит. Полузащитник отметил, что было приятно видеть всех ребят вместе.

«Особенно было здорово играть вместе с Эриксеном, и я надеюсь, что мы будем делать это чаще», - добавил Дамсгор.

Напомним, что датчане со счётом 2:1 сумели переиграть французов. Дублем отметился форвард датской сборной Андреас Корнелиус.