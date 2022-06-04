Тренер сборной Дании рассказал, за счёт чего удалось одолеть Францию

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился эмоциями от победы над Францией (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций.

Главным фактором триумфа над действующем победителем турнира специалист назвал смену схемы игры национальной команды.

«Мы хотели доминировать в средней линии и не давать французам пространства за нашими спинами. Очень здорово, что мы смогли перестроиться», — приводит слова Хьюлманда пресс-служба УЕФА.

Также наставник заявил, что вся команда гордится этим матчем, который принёс много счастья их соотечественникам.

Напомним, в одной группе с Данией и Францией также находятся Австрия и Хорватия. Матч между этими сборными завершился уверенной победой австрийцев (3:0).