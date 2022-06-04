Наставник сборной Хорватии извинился за разгромное поражение от Австрии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич извинился перед болельщиками национальной команды за разгромное поражение от Австрии (0:3) в матче 1-го тура Лиги наций.

Специалист отметил, что после первого пропущенного гола хорваты перестали быть командой, уступив австрийцам в скорости и агрессии.

«Я поздравляю сборную Австрии и приношу извинения нашим болельщикам. Считаю, что мы хорошо действовали в первые 30 минут, но после пропущенного гола было трудно вернуться в игру», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Напомним, что также в одной группе с Хорватией и Австрией находятся Дания и Франция. Матч между этими сборными завершился победой датчан (2:1).