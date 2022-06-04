Форвард сборной Дании — о победе над французами: Мы обыграли лучшую команду мира

Нападающий датской сборной Андреас Корнелиус поделился с журналистами эмоциями после победы над французской командой в рамках Лиги наций.

Корнелиус сказал, что всё прошло даже лучше, чем он ожидал. Форвард отметил, что было невероятно выйти на поле при таком количестве болельщиков и обыграть лучшую команду мира.

«У нас маленькая страна, но мы готовы конкурировать с лучшими сборными мира», - добавил Корнелиус.

Напомним, что датская сборная обыграла французов со счётом 2:1. Корнелиус стал одним из главных героев встречи и оформил дубль. Французы являются действующими чемпионами мира.