Рангник остался доволен своим дебютом у руля австрийской сборной

Немецкий наставник сборной Австрии Ральф Рангник поделился с журналистами своими впечатлениями от дебютного матча у руля новой команды.

Рангник сказал, что у австрийской сборной в поединке с хорватами были большие проблемы в первые 25 минут, но затем всё изменилось, а команда показала отличную игру. Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» отметил, что его подопечные могли забить ещё больше, но и итоговым результатом он очень доволен.

Напомним, что сборная Австрии под руководством Рангника в матче Лиги наций неожиданно крупно обыграла хорватов со счётом 3:0. В следующем поединке австрийцы сыграют с датчанами.