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Лига наций УЕФА

Рангник повторил рекорд в сборной Австрии

04 Июня 2022 • 08:46 Комментировать
Хорватия
0:3
Австрия
окончен

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник провёл первый матч у руля австрийской национальной команды.

Подопечные Рангника одержали уверенную победу над хорватами со счётом 3:0 в рамках матча Лиги наций. Стоит отметить, что австрийцы впервые за последние 20 лет одержали крупную сухую победу при новом главном тренере. До Рангника подобное удавалось сделать только Хансу Кранклю.

Напомним, что следующий поединок сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника проведёт шестого июня против грозных датчан, которые недавно обыграли французов со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Сборная Австрии Лига Наций
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