Льорис — о матче с Данией: Мы разочарованы этим поражением

Французский голкипер Уго Льорис высказался по поводу поражения своей национальной команды в поединке с датчанами.

Льорис сказал журналистам, что, конечно же, футболисты французской сборной очень разочарованы этим поражением, ведь прервалась очень удачная серия команды, но нужно сделать соответствующие выводы и идти дальше.

«Нам нужно собраться и снова почувствовать вкус победы», - отметил голкипер.

Напомним, что французская сборная в поединке Лиги наций потерпела поражение от датчан со счётом 1:2. Стоит отметить, что подопечные Дидье Дешама вели в счёте.