Ассистент Дешама рассказал о травмах Мбаппе и Варана

Во вчерашнем поединке группового этапа Лиги наций сборная Франции проиграла Дании со счетом 1:2. По ходу встречи нападающий Килиан Мбаппе и защитник Рафаэль Варан получили повреждения. О травмах подопечных рассказал ассистент главного тренера Ги Стефан.

«У Мбаппе травмировано колено. Пока не могу точно сказать, что с ним. Требуется медицинское обследование. У Варана повреждение мышц. Ему тоже нужно пройти обследования для точного диагноза», - передает слова специалиста GFFN.

Мбаппе провел во вчерашнем матче лишь первый тайм, после чего был заменен. Варан отыграл 60 минут и также покинул поле.