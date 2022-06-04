Дания прервала 34-матчевую серию сборной Франции

Сборная Дании нанесла французам поражение, уступая по ходу матча.

В сегодняшнем поединке, прошедшем в рамках Лиги наций на «Стад де Франс», французы вышли вперёд на 51-й минуте усилиями Карима Бензема, однако датчане ответили двумя голами Андреаса Корнелиуса. Как информирует Opta, это первый случай с марта 2018 года, когда сборная Франции проиграла, забив первой. Серия насчитывала 34 матча, причём в 32 из них команда Дидье Дешама побеждала, лишь дважды допустив ничью.

В параллельном матче группы сборная Австрии неожиданно расправилась с Хорватией благодаря трём безответным мячам.