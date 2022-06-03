Роковые 16 минут: хорваты разгромлены Австрией

Украшением вечера четверга стал матч Лиги наций между сборными Хорватии и Австрии. Команды создали достаточно много моментов, а решилось всё на стыке таймов. Сначала Марко Арнаутович рванул к воротам и метко пробил. Михаэль Григорич замкнул прострел с левого фланга, а Марсель Забитцер поставил точку дальним ударом - 3:0.