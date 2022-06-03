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Лига наций УЕФА

Роковые 16 минут: хорваты разгромлены Австрией

03 Июня 2022 • 23:49 Комментировать
Хорватия
0:3
Австрия
окончен

Украшением вечера четверга стал матч Лиги наций между сборными Хорватии и Австрии. Команды создали достаточно много моментов, а решилось всё на стыке таймов. Сначала Марко Арнаутович рванул к воротам и метко пробил. Михаэль Григорич замкнул прострел с левого фланга, а Марсель Забитцер поставил точку дальним ударом - 3:0.

Протокол игры  
Хорватия 0:3Австрия
  41'Арнаутович Марко (0:1)
  54'Грегорич Михаэль (0:2)
  57'Забитцер Марсель (0:3)
Ивушич ИвицаЮранович ЙосипЧалета-Цар Дуе   74'Понграчич МаринСоса Борна  46' (Баришич Борна (  46') Пашалич Марио  58' (Будимир Анте (  58') Брозович МарселоКовачич Матео  71' (Оршич Мислав (  71') Майер Ловро  58' (Влашич Никола (  58') Крамарич Андрей  58' (Модрич Лука (  58') Брекало Йосип
Запасные: Лабрович НедилькоИванушец ЛукаВида ДомагойЛивакович ДоминикВрсалько ШимеЭрлич МартинЯкич Кристиян
Линднер ХайнцДансо КевинТраунер ГернотВебер Максимилиан  77' (Фридль Марко (  77') Забитцер МарсельЛайнер Штефан  46' (Грегорич Михаэль (  46') Лаймер КонрадШлагер Ксавер   30'Вайманн Андреас  72' (Баумгартнер Кристоф (  72') Арнаутович Марко  46' (Триммель Кристофер (  46') Онисиво Карим  46' (Зайвальд Николас (  46')
Запасные: Калайджич СашаПош ШтефанПенц ПатрикЛюбичич ДеянФрайсль МартинВольф ХаннесЛазаро Валентино
03 июня. Стадион "Градски врт" (Осиек).

 

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окончен Казахстан 2:0 Азербайджан 3.15 2.95 2.55
окончен Латвия 3:0 Андорра 1.50 3.85 8.50
окончен Беларусь 0:1 Словакия 5.90 3.60 1.65
окончен Лихтенштейн 0:2 Молдова 6.20 3.55 1.65
окончен Хорватия 0:3 Австрия 1.93 3.70 3.90
окончен Бельгия 1:4 Голландия 2.35 3.70 3.20
окончен Франция 1:2 Дания 1.58 4.05 5.90
04.06  16:00 Армения ... Ирландия 3.50 3.25 2.25
04.06  19:00 Литва ... Люксембург 2.55 3.15 3.05
04.06  19:00 Финляндия ... Босния и Герцеговина 2.60 3.35 2.80
04.06  19:00 Венгрия ... Англия 6.00 4.20 1.55
04.06  21:45 Черногория ... Румыния 3.10 3.10 2.50
04.06  21:45 Италия ... Германия 2.40 3.40 2.95
04.06  21:45 Турция ... Фарерские острова 1.09 11.00 35.00
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