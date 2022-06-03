Роковые 16 минут: хорваты разгромлены Австрией

Украшением вечера четверга стал матч Лиги наций между сборными Хорватии и Австрии. Команды создали достаточно много моментов, а решилось всё на стыке таймов. Сначала Марко Арнаутович рванул к воротам и метко пробил. Михаэль Григорич замкнул прострел с левого фланга, а Марсель Забитцер поставил точку дальним ударом - 3:0.
Протокол игры
|41'Арнаутович Марко (0:1)
|54'Грегорич Михаэль (0:2)
|57'Забитцер Марсель (0:3)
Ивушич Ивица•Юранович Йосип•Чалета-Цар Дуе • 74'Понграчич Марин•Соса Борна 46' (Баришич Борна ( 46') •Пашалич Марио 58' (Будимир Анте ( 58') •Брозович Марсело•Ковачич Матео 71' (Оршич Мислав ( 71') •Майер Ловро 58' (Влашич Никола ( 58') •Крамарич Андрей 58' (Модрич Лука ( 58') •Брекало Йосип
Линднер Хайнц•Дансо Кевин•Траунер Гернот•Вебер Максимилиан 77' (Фридль Марко ( 77') •Забитцер Марсель•Лайнер Штефан 46' (Грегорич Михаэль ( 46') •Лаймер Конрад•Шлагер Ксавер • 30'Вайманн Андреас 72' (Баумгартнер Кристоф ( 72') •Арнаутович Марко 46' (Триммель Кристофер ( 46') •Онисиво Карим 46' (Зайвальд Николас ( 46')
03 июня. Стадион "Градски врт" (Осиек).