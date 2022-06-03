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Лига наций УЕФА

Сборная Беларуси проиграла словакам, Молдова стартовала с победы

03 Июня 2022 • 23:45 Комментировать
Беларусь
0:1
Словакия
окончен

Сборная Беларуси с поражения начала выступления в Лиге наций 2022 года. Команда Георгия Кондратьева играла на нейтральном поле в Сербии против словацкой команды. Номинальные гости выглядели сильнее и воплотили свой перевес в гол на первой минуте второго часа игры, когда отличился только-только вышедший на поле Томаш Суслов - 1:0.

Сборная Молдовы играла на выезде против Лихтенштейна и отпраздновала победу. На пятой минуте Йон Николаеску реализовал пенальти, а на 90-й - Вадим Болохан поставил точку - 2:0.

Протокол игры  
Беларусь 0:1Словакия
  61'Суслов Томаш (0:1)
Павлюченко ПавелХадаркевич РусланПолитевич СергейЮденков РусланБегунов Роман   25'Яблонский Евгений  61' (Быков Артём Геннадьевич (  61') Бочеров Валерий  82' (Гречихо Денис (  82') Шевченко ГлебЭбонг Макс  72' (Малькевич Владислав (  72') Бахар Иван  71' (Соловей Андрей (  71') Климович Владислав  71' (Бессмертный Дмитрий (  71')
Запасные: Громыко ВалерийНечаев ДанилаПлотников МаксимПодстрелов ДмитрийШвецов МаксимВолков ЗахарХаткевич Егор
Родак МарекПекарик ПетерШатка ЛюбомирШкриньяр МиланВернон де МаркоЛоботка Станислав  89' (Герц Кристиан (  89') Шранц Иван  59' (Суслов Томаш (  59') Куцка Юрай  74' (Боженик Роберт (  74'   86') Дуда Ондрей   5'  60' (Руснак Альберт (  60') Вайсс ВладимирАлмаши Ладислав  74' (Грошовски Патрик (  74')
Запасные: Чватал ЮрайТакач ДоминикГараслин ЛукашВальент МартинПлах ФрантишекДьомбер НорбертКосцельник Мартин
03 июня. Стадион "Караджордже" (Нови-Сад).
Протокол игры 
Лихтенштейн 0:2Молдова
  5' Николаеску Йон (0:1)
  90' Болохан Вадим (0:2)
Бюхель Бенджамин  Грюненфельдер Рафаэль  Малин Андреас  Вольфингер Сандро  Lukas Graber   51'   83' (Брандле Даниэль (   83' Simon Luchinger   72' (Бек Никлас (   72' Зеле Арон  Майер Ливио   42'   72' (Andrin Netzer (   72' Йилдыз Сейхан   62' (Фрик Ноах (   62' Хаслер Николас  Фрик Яник   55'   62' (Вольфингер Фабио (   62')
Запасные: Оспельт Джастин  Marco Marxer  Колльман Никола  Ло Руссо Лоренцо  Вольфингер Марко
Райлян Дорин  Посмак Вячеслав   57' (Крачун Артур (   57' Болохан Вадим  Армаш Игорь  Ревенко Иоан-Кэлин   55'  Раца Вадим  Плэтикэ Михаил   57' (Дрос Кристиан (   57' Рябчук Олег   77'  Каймаков Михаил   85' (Штиня Виктор (   85' Йосипой Мариус   46' (Мандриченко Дмитрий (   46' Николаеску Йон   83' (Плэтикэ Сергиу (   83')
Запасные: Кожокару Максим  Кобец Андрей  Думбравану Даниэл  Намашко Станислав  Марандич Денис  Жардан Ион  Челядник Дмитрий
 03 июня. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).

 

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окончен Казахстан 2:0 Азербайджан 3.15 2.95 2.55
окончен Латвия 3:0 Андорра 1.50 3.85 8.50
окончен Франция 1:2 Дания 1.58 4.05 5.90
окончен Беларусь 0:1 Словакия 5.90 3.60 1.65
окончен Лихтенштейн 0:2 Молдова 6.20 3.55 1.65
окончен Хорватия 0:3 Австрия 1.93 3.70 3.90
окончен Бельгия 1:4 Голландия 2.35 3.70 3.20
04.06  16:00 Армения ... Ирландия 3.50 3.25 2.25
04.06  19:00 Венгрия ... Англия 6.00 4.20 1.55
04.06  19:00 Литва ... Люксембург 2.55 3.15 3.05
04.06  19:00 Финляндия ... Босния и Герцеговина 2.60 3.35 2.80
04.06  21:45 Черногория ... Румыния 3.10 3.10 2.50
04.06  21:45 Италия ... Германия 2.40 3.40 2.95
04.06  21:45 Турция ... Фарерские острова 1.09 11.00 35.00
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