Сборная Беларуси проиграла словакам, Молдова стартовала с победы

Сборная Беларуси с поражения начала выступления в Лиге наций 2022 года. Команда Георгия Кондратьева играла на нейтральном поле в Сербии против словацкой команды. Номинальные гости выглядели сильнее и воплотили свой перевес в гол на первой минуте второго часа игры, когда отличился только-только вышедший на поле Томаш Суслов - 1:0.
Сборная Молдовы играла на выезде против Лихтенштейна и отпраздновала победу. На пятой минуте Йон Николаеску реализовал пенальти, а на 90-й - Вадим Болохан поставил точку - 2:0.
Протокол игры
|61'Суслов Томаш (0:1)
Павлюченко Павел•Хадаркевич Руслан•Политевич Сергей•Юденков Руслан•Бегунов Роман • 25'Яблонский Евгений 61' (Быков Артём Геннадьевич ( 61') •Бочеров Валерий 82' (Гречихо Денис ( 82') •Шевченко Глеб•Эбонг Макс 72' (Малькевич Владислав ( 72') •Бахар Иван 71' (Соловей Андрей ( 71') •Климович Владислав 71' (Бессмертный Дмитрий ( 71')
Родак Марек•Пекарик Петер•Шатка Любомир•Шкриньяр Милан•Вернон де Марко•Лоботка Станислав 89' (Герц Кристиан ( 89') •Шранц Иван 59' (Суслов Томаш ( 59') •Куцка Юрай 74' (Боженик Роберт ( 74' ) • 86'Дуда Ондрей 5' 60' (Руснак Альберт ( 60') •Вайсс Владимир•Алмаши Ладислав 74' (Грошовски Патрик ( 74')
03 июня. Стадион "Караджордже" (Нови-Сад).
Протокол игры
|5' Николаеску Йон (0:1)
|90' Болохан Вадим (0:2)
Бюхель Бенджамин • Грюненфельдер Рафаэль • Малин Андреас • Вольфингер Сандро • Lukas Graber 51' 83' ( Брандле Даниэль ( 83') • Simon Luchinger 72' ( Бек Никлас ( 72') • Зеле Арон • Майер Ливио 42' 72' ( Andrin Netzer ( 72') • Йилдыз Сейхан 62' ( Фрик Ноах ( 62') • Хаслер Николас • Фрик Яник 55' 62' ( Вольфингер Фабио ( 62')
Запасные: Оспельт Джастин • Marco Marxer • Колльман Никола • Ло Руссо Лоренцо • Вольфингер Марко
Райлян Дорин • Посмак Вячеслав 57' ( Крачун Артур ( 57') • Болохан Вадим • Армаш Игорь • Ревенко Иоан-Кэлин • 55'Раца Вадим • Плэтикэ Михаил 57' ( Дрос Кристиан ( 57') • Рябчук Олег • 77'Каймаков Михаил 85' ( Штиня Виктор ( 85') • Йосипой Мариус 46' ( Мандриченко Дмитрий ( 46') • Николаеску Йон 83' ( Плэтикэ Сергиу ( 83')
Запасные: Кожокару Максим • Кобец Андрей • Думбравану Даниэл • Намашко Станислав • Марандич Денис • Жардан Ион • Челядник Дмитрий
03 июня. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).