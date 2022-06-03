Сборная Беларуси проиграла словакам, Молдова стартовала с победы

Сборная Беларуси с поражения начала выступления в Лиге наций 2022 года. Команда Георгия Кондратьева играла на нейтральном поле в Сербии против словацкой команды. Номинальные гости выглядели сильнее и воплотили свой перевес в гол на первой минуте второго часа игры, когда отличился только-только вышедший на поле Томаш Суслов - 1:0.

Сборная Молдовы играла на выезде против Лихтенштейна и отпраздновала победу. На пятой минуте Йон Николаеску реализовал пенальти, а на 90-й - Вадим Болохан поставил точку - 2:0.