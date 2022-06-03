Дубль Корнелиуса принёс Дании победу в Париже над французами

Сборная Дании преподнесла сенсацию в первом туре Лиги наций. Французы в начале второго тайма открыли счёт в матче, но затем дубль Андреаса Корнелиуса принёс скандинавам победу.

В пятницу в сильнейшем дивизионе Лиги наций УЕФА в борьбу вступила группа 1. Сборные Франции играли между собой на чемпионате мира в России, вновь встретятся на этом же этапе на мундиале в Катаре, а пока провели репетиции в рамках континентального турнира. Поединок проходил на «Стад де Франс», что делало фаворитами хозяев.

Тем не менее, уже на третьей минуте мяч едва не оказался в сетке ворот хозяев. После атаки правым флангом Сков Ольсен оказался на ударной позиции, но удар в дальний угол у него не получился, зато вышел пас на дальнюю штангу, куда успел Меле, который с близкого расстояния в створ не попал. Датчане вообще в дебюте чаще оказывались с футбольным снарядом. Французы ответили очень дальним ударом Гризманна, но точно в руки Шмейхелю, а затем Бензема протащил мяч до чужой штрафной, обыгрался с партнёром и бил, но угодил в Вестергора.

После этого французы перехватили уже инициативу и стали больше владеть мячом. Правда, моменты хозяева особо не создавали. Можно было разве что отметить попытку Мбаппе, который из левой зоны штрафной пытался нанеси обводящий удар, но получилось в руки Шмейхелю. Минут за восемь до перерыва мяч едва не юркнул в сетку французов. После передачи слева мяч неудачно отскочил к штрафной, Меле опередил Кунде, но проткнуть в цель не смог. В итоге к перерыву на табло так и горели довольно скучные нули.

В конце первого тайма Мбаппе получил травму, и на второй тайм французы вышли без молодой звезды. Возможно, по этой причине в дебюте второй половины главную роль стал играть Бензема. Сначала он после навеса справа пытался пробить мимо Шмейхеля, но угодил в него. Однако вскоре Бензема получил мяч на правой бровке сам, приблизился к штрафной покатил внутрь неё на Нкунку, получил обратный пас пяткой, обыграл троих защитников и пробил в цель.

После этого темп игры чуть спал. Обе команды стали делать замены, который вскоре сказались. Датчане усилили атаку, выпустив Корнелиуса. Французы же лишились в обороне Варана, который получив повреждение. В середине второго тайма датчане неожиданно счёт сравняли. Хёйбьерг получил мяч перед штрафной французов и аккуратно забросил вперёд на ход Корнелиусу, который с близкого расстояния расстрелял Льориса.

Французы пытались после этого прибавить и завладели мячом. Сначала хозяева получили опасный штрафной, но Гризманн пробил неточно. Затем Нкунку опасно прострелил с левого края, но Шмейхель прервал передачу. Тут же гостей спас каркас. Канте с радиуса около штрафной бил в направление дальнего верхнего угла, но попал в штангу, а Нкунку, оказавшись первым на добивании, не смог подстроиться и пальнул выше цели. Затем форвард «Лейпцига» получил мяч в правой зоне штрафной и пробил, но Шмейхель был на месте.

За четыре минуты до конца матча датчане едва не вырвали победу. После передачи слева Эриксен выскочил из-за спин защитников французов и с близкого расстояния расстреливал Льориса, но переиграть его не смог. Однако буквально тут же Корнелиус слева ворвался в штрафную с Салиба на плечах и с угла вратарской мощно пробил в ближнюю «девятку».

Французы тут же могли сравнять счёт, но Рабио после навеса слева пробил в руки Шмейхелю. Затем Клаусс пробил издали, но вышло выше. Таким образом, датчане начали Лигу наций с сенсационной победы. 6-го июня сборная Франции проведёт следующий свой поединок Лиги наций в Хорватии. Датчане же вновь сыграют на выезде, на этот раз против австрийцев.

Роман Андреев