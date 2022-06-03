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Лига наций УЕФА

Варан травмировался в матче за сборную

03 Июня 2022 • 23:11 Комментировать
Франция
1:1
Дания
1.58 4.05 5.90
2-й тайм

Рафаэль Варан стал ещё одним игроком сборной Франции, который получил травму в матче Лиги наций УЕФА. По истечении часа игры с датчанами защитник «Манчестер Юнайтед» уступил место на поле Вильяму Салиба.

Варан делал передачу назад в направление Уго Льориса, после чего сел на газон и не смог продолжить игру.

К моменту ухода Варана с поля французы вели со счётом 1:0 благодаря голу Карима Бенема.

Стоит отметить, что ранее в матче между сборными Франции и Дании травму получил Килиан Мбаппе, который был заменён в перерыве.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Франции Рафаэль Варан
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Идет 79 минута Бельгия 0:4 Голландия 2.00 3.50 3.80
Идет 82 минута Франция 1:1 Дания 1.75 3.60 5.00
Идет 83 минута Беларусь 0:1 Словакия 1.64 3.85 5.80
Идет 84 минута Лихтенштейн 0:1 Молдова 4.60 3.40 1.79
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