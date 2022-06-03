Варан травмировался в матче за сборную

Рафаэль Варан стал ещё одним игроком сборной Франции, который получил травму в матче Лиги наций УЕФА. По истечении часа игры с датчанами защитник «Манчестер Юнайтед» уступил место на поле Вильяму Салиба.

Варан делал передачу назад в направление Уго Льориса, после чего сел на газон и не смог продолжить игру.

К моменту ухода Варана с поля французы вели со счётом 1:0 благодаря голу Карима Бенема.

Стоит отметить, что ранее в матче между сборными Франции и Дании травму получил Килиан Мбаппе, который был заменён в перерыве.