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Лига наций УЕФА

Кейн хочет стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии ещё до чемпионата мира

03 Июня 2022 • 19:14 Комментировать
Венгрия
...
Англия
10.00 4.50 1.38
Через 22 ч. 50 мин.

Гарри Кейн намерен побить рекорд Уэйна Руни по количеству голов за сборную Англии до чемпионата мира в Катаре. На данный момент у нападающего «Тоттенхэма» 49 голов за «трёх львов», в то время, как у Руни – 53. При этом Кейн провёл на 52 матча меньше, чем экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

Кейн надеется стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии во время ближайших матчей Лиги наций. Для этого футболисту нужно забить пять мячей в четырёх поединках в июне.

«Я бы хотел побить рекорд как можно раньше. Я бы хотел забить как можно больше голов в последующих четырёх матчах до чемпионата мира», – цитирует англичанина The Sun.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Сборная Англии Гарри Кейн
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