Кейн хочет стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии ещё до чемпионата мира

Гарри Кейн намерен побить рекорд Уэйна Руни по количеству голов за сборную Англии до чемпионата мира в Катаре. На данный момент у нападающего «Тоттенхэма» 49 голов за «трёх львов», в то время, как у Руни – 53. При этом Кейн провёл на 52 матча меньше, чем экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

Кейн надеется стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии во время ближайших матчей Лиги наций. Для этого футболисту нужно забить пять мячей в четырёх поединках в июне.

«Я бы хотел побить рекорд как можно раньше. Я бы хотел забить как можно больше голов в последующих четырёх матчах до чемпионата мира», – цитирует англичанина The Sun.