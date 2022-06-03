Сборная Азербайджана проиграла в Астане, несмотря на обилие ударов по воротам противника

Сборные Казахстана и Азербайджана стартовали в Лиге наций. Гости выглядели острее и постоянно били по чужим воротам, но всё без результата. А вот соперник в начале второго тайма обеспечил себе победу. Аслан Дарабаев перехватил мяч и сыграл на Абата Аимбетова, который тут же запустил мяч под перекладину. Спустя семь минут он же замкнул прострел справа от Асхата Тагыбергена - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Аимбетов Абат50'
|(2:0) Аимбетов Абат57'
Шацкий Игорь•Каиров Багдат•Ахметов Елдос 38' 79' (Малый Сергей ( 79') •Марочкин Александр • 36'Алип Нуралы•Вороговский Ян•Байтана Бауыржан 46' (Оразов Рамазан ( 46') •Тагыберген Асхат 84' (Жарынбетов Самат ( 84') •Дарабаев Аслан•Астанов Эльхан 73' (Куат Исламбек ( 73' ) • 90'Аимбетов Абат 79' (Шушеначев Артур ( 79')
Магомедалиев Шахрудин•Гусейнов Бадави 79' (Байрамов Турал ( 79') •Мустафазаде Бахлул•Хагверди Ходжатолла•Медведев Максим•Махмудов Эмин 79' (Шейдаев Рамиль ( 79') •Паскуаль Эдди • 90'Салахлы Азер•Исаев Алексей 68' (Нуриев Анатолий ( 68') •Эмрели Махир 79' (Назаров Дмитрий II ( 79') •Дадашов Ренат 68' (Алескеров Намик ( 68')
03 июня. Стадион "Астана-Арена" (Астана).