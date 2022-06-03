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Лига наций УЕФА

Сборная Азербайджана проиграла в Астане, несмотря на обилие ударов по воротам противника

03 Июня 2022 • 19:00 Комментировать
Казахстан
2:0
Азербайджан
окончен

Сборные Казахстана и Азербайджана стартовали в Лиге наций. Гости выглядели острее и постоянно били по чужим воротам, но всё без результата. А вот соперник в начале второго тайма обеспечил себе победу. Аслан Дарабаев перехватил мяч и сыграл на Абата Аимбетова, который тут же запустил мяч под перекладину. Спустя семь минут он же замкнул прострел справа от Асхата Тагыбергена - 2:0.

Протокол игры  
Казахстан 2:0Азербайджан
(1:0) Аимбетов Абат50'   
(2:0) Аимбетов Абат57'   
Шацкий ИгорьКаиров БагдатАхметов Елдос   38'  79' (Малый Сергей (  79') Марочкин Александр   36'Алип НуралыВороговский ЯнБайтана Бауыржан  46' (Оразов Рамазан (  46') Тагыберген Асхат  84' (Жарынбетов Самат (  84') Дарабаев АсланАстанов Эльхан  73' (Куат Исламбек (  73'   90') Аимбетов Абат  79' (Шушеначев Артур (  79')
Запасные: Габышев МихаилСейсен МухаммеджанВасильев Владислав ОлеговичСуюмбаев ГафуржанСамородов МаксимДосмагамбетов ТимурШайзада Бекхан
Магомедалиев ШахрудинГусейнов Бадави  79' (Байрамов Турал (  79') Мустафазаде БахлулХагверди ХоджатоллаМедведев МаксимМахмудов Эмин  79' (Шейдаев Рамиль (  79') Паскуаль Эдди   90'Салахлы АзерИсаев Алексей  68' (Нуриев Анатолий (  68') Эмрели Махир  79' (Назаров Дмитрий II (  79') Дадашов Ренат  68' (Алескеров Намик (  68')
Запасные: Гараев ГараАлмейда РичардАгаев СалахатХасан-Ализаде БахтиярГусейнов ДжалалАлиев ГисматБалаев Эмил
03 июня. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

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Сборная Азербайджана Сборная Казахстана
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окончен Казахстан 2:0 Азербайджан 3.15 2.95 2.55
Идет 47 минута Латвия 1:0 Андорра 1.50 3.85 8.50
03.06  21:45 Беларусь ... Словакия 1.64 3.85 5.80
03.06  21:45 Лихтенштейн ... Молдова 4.60 3.40 1.79
03.06  21:45 Хорватия ... Австрия 1.70 3.80 5.00
03.06  21:45 Бельгия ... Голландия 2.00 3.50 3.80
03.06  21:45 Франция ... Дания 1.75 3.60 5.00
04.06  16:00 Армения ... Ирландия 3.50 3.25 2.25
04.06  19:00 Литва ... Люксембург 2.55 3.15 3.05
04.06  19:00 Финляндия ... Босния и Герцеговина 2.60 3.35 2.80
04.06  19:00 Венгрия ... Англия 6.00 4.20 1.55
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