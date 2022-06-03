Сборная Азербайджана проиграла в Астане, несмотря на обилие ударов по воротам противника

Сборные Казахстана и Азербайджана стартовали в Лиге наций. Гости выглядели острее и постоянно били по чужим воротам, но всё без результата. А вот соперник в начале второго тайма обеспечил себе победу. Аслан Дарабаев перехватил мяч и сыграл на Абата Аимбетова, который тут же запустил мяч под перекладину. Спустя семь минут он же замкнул прострел справа от Асхата Тагыбергена - 2:0.