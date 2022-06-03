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Лига наций УЕФА

Тренер сборной Франции рассказал о задачах команды на Лигу наций

03 Июня 2022 • 06:41 Комментировать
Франция
...
Дания
1.60 3.95 5.80
Через 13 ч. 41 мин.

Наставник французской сборной Дидье Дешам рассказал журналистам о том, какие цели поставлены перед его командой в Лиге наций.

Дешам заявил, что некоторые футболисты не играли по две или даже три недели, так что добиться единого уровня физической формы будет очень сложно. Тренер отметил, что сборная Франции всегда ставит перед собой максимальные задачи.

«Наша задача — выиграть свою группу, выйти в финал и одержать там победу», - добавил Дешам.

Напомним, что французской команде в группе предстоит сыграть с датчанами, хорватами и австрийцами. Сегодня подопечные Дешама сыграют с Данией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Лига Наций
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03.06  21:45 Франция ... Дания 1.75 3.60 5.00
03.06  21:45 Беларусь ... Словакия 1.64 3.85 5.80
03.06  21:45 Хорватия ... Австрия 1.70 3.80 5.00
03.06  21:45 Бельгия ... Голландия 2.00 3.50 3.80
03.06  21:45 Лихтенштейн ... Молдова 4.60 3.40 1.79
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