Тренер сборной Франции рассказал о задачах команды на Лигу наций

Наставник французской сборной Дидье Дешам рассказал журналистам о том, какие цели поставлены перед его командой в Лиге наций.

Дешам заявил, что некоторые футболисты не играли по две или даже три недели, так что добиться единого уровня физической формы будет очень сложно. Тренер отметил, что сборная Франции всегда ставит перед собой максимальные задачи.

«Наша задача — выиграть свою группу, выйти в финал и одержать там победу», - добавил Дешам.

Напомним, что французской команде в группе предстоит сыграть с датчанами, хорватами и австрийцами. Сегодня подопечные Дешама сыграют с Данией.