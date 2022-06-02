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Лига наций УЕФА

Словакия и Греция начали Лигу наций с побед

02 Июня 2022 • 23:41 Комментировать
Северная Ирландия
0:1
Греция
окончен

В Лиге наций завершились очередные матчи. Дебютный гол за национальную сборную Яна Кухты помог чехам переиграть Швейцарию (2:1). Израиль с Исландией обменялись голами в каждом тайме, и в концовке хозяевам удалось уйти от поражения - 2:2. Также отметим викторию сборной Греции в гостях у Северной Ирландии (1:0).

Протокол игры  
Северная Ирландия 0:1Греция
  39'Бакасетас Тасос (0:1)
Пикок-Фаррелл БэйлиБрэдли Конор  62' (Макгинн Найалл (  62') Эванс ДжонниБаллард ДэниэлЛэйн Пэдди  78' (Хьюм Трай (  78') Макнейр ПэддиДэвис СтивенСэвилл Джордж  78' (Чарльз Ши (  78') Маккэнн АлистерЛэйвери Шейн  62' (Лафферти Кайл (  62') Уайт Гэвин   41'  71' (Чарльз Дион (  71')
Запасные: МакКанн ЧарлиДоннелли ЛайамСаутвуд ЛюкМаккалмонт АлфиКарсон ТреворБраун КиаронМакменамин Конор
Влаходимос ОдиссеасРота Лазарос  90' (Бэлдок Джордж (  90') Мавропанос КонстантиносХацидиакос ПантелисЦимикас КостасБакасетас Тасос  69' (Курбелис Димитрис (  69') Сиопис Манолис  82' (Цавелас Георгиос (  82') Бухалакис АндреасЛимниос Димитрис  69' (Павлидис Вангелис (  69') Якумакис Георгиос  69' (Хадзийованнис Анастасиос (  69') Манталос Петрос   90'
Запасные: Дувикас АнастасиосПасхалакис АлександросЯннулис ДимитрисАтанасиадис ГиоргосПапаниколау ЯннисЦолис ХристосАлександропулос Сотириос
02 июня. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
Протокол игры 
Чехия 2:1Швейцария
(1:0) Кухта Ян 11'   
  44' Окафор Ноа (1:1)
(2:1) Соу Джибриль 58'   
Вацлик Томаш  Зима Давид  Брабец Якуб   20'  Крейчи Ладислав II   80'  Цоуфал Владимир  Садилек Михал   84' (Калвач Лукаш (   84' Соучек Томаш  Зелены Ярослав   87' (Матею Алеш (   87' Янкто Якуб   67' (Лингр Ондржей (   67' Кухта Ян   68' (Пешек Якуб (   68' Гложек Адам   87' (Юречка Вацлав (   87')
Запасные: Влканова Адам  Черны Вацлав  Крал Алекс  Гавел Милан  Мандоус Алеш  Штанек Йиндрих
Зоммер Янн  Видмер Сильван  Эльведи Нико   31'  Шёр Фабиан   35'  Родригес Рикардо   87' (Сеферович Харис (   87' Соу Джибриль   68' (Цубер Стивен (   68' Фройлер Ремо  Джака Гранит  Варгас Рубен   87' (Лотомба Жордан (   87' Окафор Ноа   68' (Шакири Джердан (   68' Эмболо Брель   90' (Гавранович Марио (   90')
Запасные: Штеффен Ренато  Джюмарт Эрай  Омлин Йонас  Мбабу Кевин  Фрай Фабиан  Кобель Грегор  Эбишер Мишель
 02 июня. Стадион "Синобо".
Протокол игры 
Израиль 2:2Исландия
(1:0) Абада Лиэль 25'   
  42' Хельгасон Торир (1:1)
  53' Сигурдссон Арнор (1:2)
(2:2) Вайссман Шон 84'   
Марсиано Офир  Даса Элазар  Витор Мигел  Гольдберг Шон  Лайднер Дорон  Абу-Фани Мохаммад   61' (Вайссман Шон (   61' Перец Дор   74' (Глазер Дан (   74' Карзев Эден   66'   73' (Барибо Тай (   73' Абада Лиэль   80' (Ацили Омер (   80' Даббур Мунас   61' (Джабер Махмуд (   61' Манор Соломон
Запасные: Гандельман Омри  Глазер Омри  Менахем Сун  Герафи Йоав  Абу-Абайд Ияд  Хазиза Долев  Сафури Рамиз
Рунарссон Рунар  Сампстед Альфонс  Бьярнасон Бриньяр Инги   46' (Олафссон Давид-Кристьян (   46' Гретарссон Даниэль  Магнуссон Хёрдур  Хельгасон Торир   17'  Бьярнасон Биркир   79'   89' (Трандарсон Арон-Элис (   89' Харальдссон Хакон-Арнар   78' (Андерсон Микаэль (   78' Торстейнссон Йон   78' (Тордарсон Стефан-Тейтюр (   78' Гудьонсен Свейнн   60' (Гудмундссон Альберт (   60' Сигурдссон Арнор   82'
Запасные: Гудьонсен Андри  Бьярксон Бьярки Стейнн  Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль  Гуннарссон Патрик  Эллертссон Микаэль-Эгиль  Йонссон Ингвар  Лейфссон Ари
 02 июня. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).

 

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окончен Эстония 2:0 Сан-Марино 1.09 10.00 38.00
окончен Кипр 0:2 Косово 4.00 3.25 2.05
Идет 179 минута Албания 0:0 РОССИЯ 3.65 3.25 2.13
окончен Северная Ирландия 0:1 Греция 3.60 2.85 2.40
окончен Испания 1:1 Португалия 2.20 3.40 3.65
окончен Словения 0:2 Швеция 3.40 3.10 2.30
окончен Чехия 2:1 Швейцария 3.20 3.25 2.35
окончен Израиль 2:2 Исландия 1.90 3.40 4.30
окончен Сербия 0:1 Норвегия 2.17 3.35 3.45
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03.06  19:00 Латвия ... Андорра 1.45 3.95 7.80
03.06  21:45 Франция ... Дания 1.75 3.60 5.00
03.06  21:45 Беларусь ... Словакия 1.64 3.85 5.80
03.06  21:45 Хорватия ... Австрия 1.70 3.80 5.00
03.06  21:45 Бельгия ... Голландия 2.00 3.50 3.80
03.06  21:45 Лихтенштейн ... Молдова 4.60 3.40 1.79
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