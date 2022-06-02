Словакия и Греция начали Лигу наций с побед

В Лиге наций завершились очередные матчи. Дебютный гол за национальную сборную Яна Кухты помог чехам переиграть Швейцарию (2:1). Израиль с Исландией обменялись голами в каждом тайме, и в концовке хозяевам удалось уйти от поражения - 2:2. Также отметим викторию сборной Греции в гостях у Северной Ирландии (1:0).
Протокол игры
|39'Бакасетас Тасос (0:1)
Пикок-Фаррелл Бэйли•Брэдли Конор 62' (Макгинн Найалл ( 62') •Эванс Джонни•Баллард Дэниэл•Лэйн Пэдди 78' (Хьюм Трай ( 78') •Макнейр Пэдди•Дэвис Стивен•Сэвилл Джордж 78' (Чарльз Ши ( 78') •Маккэнн Алистер•Лэйвери Шейн 62' (Лафферти Кайл ( 62') •Уайт Гэвин 41' 71' (Чарльз Дион ( 71')
Влаходимос Одиссеас•Рота Лазарос 90' (Бэлдок Джордж ( 90') •Мавропанос Константинос•Хацидиакос Пантелис•Цимикас Костас•Бакасетас Тасос 69' (Курбелис Димитрис ( 69') •Сиопис Манолис 82' (Цавелас Георгиос ( 82') •Бухалакис Андреас•Лимниос Димитрис 69' (Павлидис Вангелис ( 69') •Якумакис Георгиос 69' (Хадзийованнис Анастасиос ( 69') •Манталос Петрос 90'
02 июня. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
Протокол игры
|(1:0) Кухта Ян 11'
|44' Окафор Ноа (1:1)
|(2:1) Соу Джибриль 58'
Вацлик Томаш • Зима Давид • Брабец Якуб • 20'Крейчи Ладислав II • 80'Цоуфал Владимир • Садилек Михал 84' ( Калвач Лукаш ( 84') • Соучек Томаш • Зелены Ярослав 87' ( Матею Алеш ( 87') • Янкто Якуб 67' ( Лингр Ондржей ( 67') • Кухта Ян 68' ( Пешек Якуб ( 68') • Гложек Адам 87' ( Юречка Вацлав ( 87')
Запасные: Влканова Адам • Черны Вацлав • Крал Алекс • Гавел Милан • Мандоус Алеш • Штанек Йиндрих
Зоммер Янн • Видмер Сильван • Эльведи Нико • 31'Шёр Фабиан • 35'Родригес Рикардо 87' ( Сеферович Харис ( 87') • Соу Джибриль 68' ( Цубер Стивен ( 68') • Фройлер Ремо • Джака Гранит • Варгас Рубен 87' ( Лотомба Жордан ( 87') • Окафор Ноа 68' ( Шакири Джердан ( 68') • Эмболо Брель 90' ( Гавранович Марио ( 90')
Запасные: Штеффен Ренато • Джюмарт Эрай • Омлин Йонас • Мбабу Кевин • Фрай Фабиан • Кобель Грегор • Эбишер Мишель
02 июня. Стадион "Синобо".
Протокол игры
|(1:0) Абада Лиэль 25'
|42' Хельгасон Торир (1:1)
|53' Сигурдссон Арнор (1:2)
|(2:2) Вайссман Шон 84'
Марсиано Офир • Даса Элазар • Витор Мигел • Гольдберг Шон • Лайднер Дорон • Абу-Фани Мохаммад 61' ( Вайссман Шон ( 61') • Перец Дор 74' ( Глазер Дан ( 74') • Карзев Эден 66' 73' ( Барибо Тай ( 73') • Абада Лиэль 80' ( Ацили Омер ( 80') • Даббур Мунас 61' ( Джабер Махмуд ( 61') • Манор Соломон
Запасные: Гандельман Омри • Глазер Омри • Менахем Сун • Герафи Йоав • Абу-Абайд Ияд • Хазиза Долев • Сафури Рамиз
Рунарссон Рунар • Сампстед Альфонс • Бьярнасон Бриньяр Инги 46' ( Олафссон Давид-Кристьян ( 46') • Гретарссон Даниэль • Магнуссон Хёрдур • Хельгасон Торир • 17'Бьярнасон Биркир 79' 89' ( Трандарсон Арон-Элис ( 89') • Харальдссон Хакон-Арнар 78' ( Андерсон Микаэль ( 78') • Торстейнссон Йон 78' ( Тордарсон Стефан-Тейтюр ( 78') • Гудьонсен Свейнн 60' ( Гудмундссон Альберт ( 60') • Сигурдссон Арнор 82'
02 июня. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).