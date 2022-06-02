Словакия и Греция начали Лигу наций с побед

В Лиге наций завершились очередные матчи. Дебютный гол за национальную сборную Яна Кухты помог чехам переиграть Швейцарию (2:1). Израиль с Исландией обменялись голами в каждом тайме, и в концовке хозяевам удалось уйти от поражения - 2:2. Также отметим викторию сборной Греции в гостях у Северной Ирландии (1:0).