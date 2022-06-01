Лига наций стартовала с волевой победы поляков над сборной Уэльса

В среду стартовал новый сезон Лиги наций матчем между сборными Польши и Уэльса. Игра получилась упорным, а по моментам грознее были хозяева. Правда, они пропустили первыми после удара Джонатана Уильямса в начале второго тайма. Уже в концовке начали забивать поляки, Тымотеуш Пухач отыграл от лицевой линии под удар Якубу Каминьски. На 85-й минуте британцы были наказаны за обрезку у линии штрафной, удар Роберта Левандовски был блокирован, а вот Кароль Свидерски был беспощаден - 2:1.
Протокол игры
|52'Уильямс Джонатан (0:1)
|(1:1) Каминьски Якуб72'
|(2:1) Свидерски Кароль85'
Грабара Камил•Берешиньски Бартош • 61'Глик Камил•Беднарек Ян•Пухач Тымотеуш 73' (Залевски Никола ( 73') •Клих Матеуш 61' (Каминьски Якуб ( 61') •Крыховяк Гжегож 81' (Гросицки Камил ( 81') •Гуральски Яцек 61' (Журковски Шимон ( 61') •Зелиньски Пётр•Букса Адам 73' (Свидерски Кароль ( 73') •Левандовски Роберт
Уорд Дэнни II 46' (Хеннесси Уэйн ( 46') •Гантер Кристофер•Мефам Крис•Норрингтон-Дэвис Рис • 75'Смит Мэтт•Левитт Дилан•Моррелл Джозефф • 29'Уильямс Джонатан 77' (Томас Сорба ( 77') •Бёрнс Уэс 62' (Уильямс Неко ( 62') •Мур Киффер 46'•Джеймс Дэниэл 46' (Харрис Марк ( 46')
01 июня. Стадион "Городской стадион Вроцлава".