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Лига наций УЕФА

Лига наций стартовала с волевой победы поляков над сборной Уэльса

01 Июня 2022 • 20:57 Комментировать
Польша
2:1
Уэльс
окончен

В среду стартовал новый сезон Лиги наций матчем между сборными Польши и Уэльса. Игра получилась упорным, а по моментам грознее были хозяева. Правда, они пропустили первыми после удара Джонатана Уильямса в начале второго тайма. Уже в концовке начали забивать поляки, Тымотеуш Пухач отыграл от лицевой линии под удар Якубу Каминьски.  На 85-й минуте британцы были наказаны за обрезку у линии штрафной, удар Роберта Левандовски был блокирован, а вот Кароль Свидерски был беспощаден - 2:1.

Протокол игры  
Польша 2:1Уэльс
  52'Уильямс Джонатан (0:1)
(1:1) Каминьски Якуб72'   
(2:1) Свидерски Кароль85'   
Грабара КамилБерешиньски Бартош   61'Глик КамилБеднарек ЯнПухач Тымотеуш  73' (Залевски Никола (  73') Клих Матеуш  61' (Каминьски Якуб (  61') Крыховяк Гжегож  81' (Гросицки Камил (  81') Гуральски Яцек  61' (Журковски Шимон (  61') Зелиньски ПётрБукса Адам  73' (Свидерски Кароль (  73') Левандовски Роберт
Запасные: Пёнтек КшиштофСкорупски ЛукашКедзёра ТомашШимански ДамианПестка КамилДронговски БартломейВетеска Матеуш
Уорд Дэнни II  46' (Хеннесси Уэйн (  46') Гантер КристоферМефам КрисНоррингтон-Дэвис Рис   75'Смит МэттЛевитт ДиланМоррелл Джозефф   29'Уильямс Джонатан  77' (Томас Сорба (  77') Бёрнс Уэс  62' (Уильямс Неко (  62') Мур Киффер  46'Джеймс Дэниэл  46' (Харрис Марк (  46')
Запасные: Уилсон ГарриOliver DenhamМатондо РаббиРодон ДжоРобертс Коннор IIАмпаду ЭтанДэвис Адам
01 июня. Стадион "Городской стадион Вроцлава".

 

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окончен Польша 2:1 Уэльс 1.70 3.70 5.30
02.06  19:00 Грузия ... Гибралтар 1.08 13.00 30.00
02.06  19:00 Болгария ... Северная Македония 2.55 3.10 3.05
02.06  19:00 Эстония ... Сан-Марино 1.07 9.40 35.00
02.06  19:00 Кипр ... Косово 3.35 3.25 2.31
Идет 0 минута Албания 0:0 РОССИЯ 3.55 3.20 2.20
02.06  21:45 Северная Ирландия ... Греция 2.95 3.10 2.65
02.06  21:45 Испания ... Португалия 2.25 3.30 3.30
02.06  21:45 Словения ... Швеция 3.30 3.25 2.34
02.06  21:45 Чехия ... Швейцария 3.30 3.30 2.25
02.06  21:45 Израиль ... Исландия 2.05 3.30 3.90
02.06  21:45 Сербия ... Норвегия 2.41 3.30 3.15
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