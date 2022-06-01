Лига наций стартовала с волевой победы поляков над сборной Уэльса

В среду стартовал новый сезон Лиги наций матчем между сборными Польши и Уэльса. Игра получилась упорным, а по моментам грознее были хозяева. Правда, они пропустили первыми после удара Джонатана Уильямса в начале второго тайма. Уже в концовке начали забивать поляки, Тымотеуш Пухач отыграл от лицевой линии под удар Якубу Каминьски. На 85-й минуте британцы были наказаны за обрезку у линии штрафной, удар Роберта Левандовски был блокирован, а вот Кароль Свидерски был беспощаден - 2:1.