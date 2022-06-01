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Лига наций УЕФА

Дешам покинул сборную Франции

01 Июня 2022 • 08:28 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение национальной команды по семейным обстоятельствам. Как информирует Lequipe, специалист временно уехал из-за смерти своего отца.

В отсутствие Дешама готовить команду к матчам группового этапа Лиги наций будет его ассистент Ги Стефан. Напомним, что в стартовом туре «трёхцветные» встретятся со сборной Дании на своем поле.

Также в одном квартете с французами сыграют национальные команды Австрии и Хорватии.

Добавим, что подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
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