Куртуа покинул расположение сборной Бельгии

Звёздный бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не поможет своей национальной команде в предстоящих матчах Лиги наций.

Как сообщает пресс-служба бельгийской команды, Куртуа и защитник Джейсон Денайер покинули расположение сборной, так как оба футболиста не смогут играть из-за повреждений. Напомним, что сборная Бельгии проведёт три матча, а именно с Уэльсом, Польшей и Голландией.

Тибо Куртуа недавно стал главным героем финала Лиги чемпионов, где голкипер вместе с «Реалом» сумел переиграть «Ливерпуль» и завоевать трофей. Голкипер также выиграл с «королевским клубом» чемпионат Испании.