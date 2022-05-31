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Лига наций УЕФА

Стало известно, где сборная Беларуси проведёт свои домашние матчи в Лиге наций

31 Мая 2022 • 08:38 Комментировать

Сборная Беларуси по футболу проведёт три своих первых домашних матча в рамках Лиги наций в Сербии.

По информации сербской газеты «Вечерне новости», белорусская национальная команда будет проводить свои домашние матчи в Лиге наций в сербском Нови-Саде. Стоит отметить, что на матчах не смогут присутствовать зрители. Сборная Беларуси должна будет сыграть со Словакией, Азербайджаном и Казахстаном.

Напомним, что руководители УЕФА ещё в марте приняли решение, что матчи под эгидой организации не будут проводиться на территории Беларуси из-за политической ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Лига Наций
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