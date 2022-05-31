Почему Россия не играет в Лиге наций УЕФА

На этой неделе стартует новый розыгрыш Лиги наций УЕФА. Как известно, сборная России не примет участия в турнире. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Мы уже начинаем понемногу привыкать к тому, что российский футбол в изоляции. «Спартак» выбыл из Лиги Европы не по спортивному признаку, что дало Александру Соболеву повод пошутить о том, как мог закончиться турнир для «красно-белых». Сборная России осталась без чемпионата мира, что позволило полякам только за счёт победы над шведами пробиться на мундиаль. Теперь уже вот и Лига наций пройдёт без нас.

Почему так получилось – знают все. Президент УЕФА Александер Чеферин максимально политкорректно высказывается в отношении России и наших спортсменов, но решения принимаются такие, как есть. Мировой футбол вычеркнул Россию. По крайней мере пока.

Очень хочется верить, что настанет тот момент, когда Россия вернётся на мировую арену. Текущий внутрироссийский сезон, конечно, подарил множество интриг. Тут и суперконцовка с невероятным матчем за выживание между «Рубином» и «Уфой», и финал Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». В следующем сезоне ждём появления нового турнира – Кубка Премьер-лиги. И всё же хочется соревноваться с кем-то ещё.

Хорошо, что пока РФС не принял импульсивного решения и не стал заниматься процессом перехода в Азиатскую конфедерацию. Хотя вариться в собственном котле скучно, но всё же мы привыкли соперничать с представителями Европы, которые объективно намного сильнее. С другой стороны, сейчас не помешал бы даже товарищеский матч с Ираном, который вроде бы планировался, но так и не состоится. Сейчас не можем сыграть даже со сборной Беларуси, которая как раз примет участие в Лиге наций УЕФА.

Остаётся лишь искать какой-то позитив в сложившейся ситуации. На самом деле, его даже можно найти. Дело в том, что Россия автоматически по итогам стартующего розыгрыша Лиги наций отправится в Лигу С. Что в этом хорошего? – спросите вы. Дело в том, что мы все верим в то, что уже в следующем розыгрыше Лиги наций сборная Россия сыграет. При этом УЕФА поощряет лучшие команды турнира местом в стыковых матчах на большой турнир. Таким образом, Лига наций может дать нам шанс попасть на чемпионат мира-2026. Учитывая, что на отборочный турнир к мундиалю нас могут не допустить, это может быть нашей возможностью.

Правда, пока ещё надо дождаться окончательного утверждения структуры квалификации на чемпионат мира-2026 от УЕФА. Однако опыт показывает, что успех в Лиге наций может сыграть на руку. И уж точно проще будет соперничать с Болгарией и Черногорией, чем со Швецией и Турцией.

С этими надеждами на лучшее остаётся быть сторонним наблюдателем стартующего розыгрыша Лиги наций. Благо предыдущие розыгрыши турнира были очень интересными, так что нет сомнений, что и в этот раз всё будет очень захватывающе. Когда-нибудь сборная России в нём сыграет, и мы будем наслаждаться матчами против лучших игроков мира.

Роман Андреев