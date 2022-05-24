Тренерский штаб сборной Англии опубликовал заявку на игры Лиги наций

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом опубликовал заявку команды на матчи Лиги наций.
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бёрнли»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»)
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Марк Геи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Джеймс Джастин («Лестер»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Арсенал»).
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Джеймс Уорд-Прауз («Саутгемптон»).
Нападающие: Тэмми Абрахам («Рома»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити», Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
Сборная Англии в Лиге наций выступает в лиге А, 3-й группы. Соперниками команды стали Венгрия, Италия и Германия.