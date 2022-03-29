Сборная Кипра переиграла эстонцев и сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций

В рамках ответного стыкового матча за сохранение прописки в Лиге С Лиги Наций УЕФА встречались сборные Кипра и Эстонии.
Уже на девятнадцатой минуте встречи Ционис откликнулся на передачу Иоанну и послал мяч в сетку ворот эстонцев. Под занавес первого тайма жёлтую карточку получил Шполярич, а уже на 51-й минуте полузащитник сборной Кипра был удалён и оставил свою команду в меньшинстве. Парадоксально, но через несколько минут хозяева удвоили преимущество, точный удар на счету Сотириу. Эстонцы пошли вперёд большими силами, но отыграться не смогли. Победа хозяев со счётом 2:0, которые сохранили прописку в Лиге С Лиги Наций.
|(1:0) Ционис Маринос19'
|(2:0) Сотириу Пиерос51'
Михаил Неофитос•Панайоту Николас•Кириаку Хараламбос•Гогич Александрос•Антониу Минас 83' (Evangelos Kyriakou ( 83') •Шполярич Данило 43' • 47'Артиматас Костакис•Папулис Фотис 90' (Питтас Яннис ( 90') •Иоанну Николас•Ционис Маринос 79' (Авраам Андреас ( 79') •Сотириу Пиерос 79' (Христофи Димитрос ( 79')
Игонен Матвей•Метс Кароль • 87'Тамм Йоонас • 13'Клаван Рагнар•Лукка Марко 54' (Сорга Эрик ( 54') •Оямаа Хенрик•Васильев Константин•Крейда Владислав•Синявский Василий 46' (Зенёв Сергей ( 46') •Саппинен Рауно 88' (Кирсс Роберт ( 88') •Аниер Хенри 46' (Пури Сандер ( 46')
29 марта. Стадион "АЕК Арена".