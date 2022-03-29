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Лига наций УЕФА

Сборная Кипра переиграла эстонцев и сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций

29 Марта 2022 • 20:55 Комментировать
Кипр
2:0
Эстония
окончен

В рамках ответного стыкового матча за сохранение прописки в Лиге С Лиги Наций УЕФА встречались сборные Кипра и Эстонии.

Уже на девятнадцатой минуте встречи Ционис откликнулся на передачу Иоанну и послал мяч в сетку ворот эстонцев. Под занавес первого тайма жёлтую карточку получил Шполярич, а уже на 51-й минуте полузащитник сборной Кипра был удалён и оставил свою команду в меньшинстве. Парадоксально, но через несколько минут хозяева удвоили преимущество, точный удар на счету Сотириу. Эстонцы пошли вперёд большими силами, но отыграться не смогли. Победа хозяев со счётом 2:0, которые сохранили прописку в Лиге С Лиги Наций.

 
Кипр 2:0Эстония
(1:0) Ционис Маринос19'   
(2:0) Сотириу Пиерос51'   
Михаил НеофитосПанайоту НиколасКириаку ХараламбосГогич АлександросАнтониу Минас  83' (Evangelos Kyriakou (  83') Шполярич Данило   43'   47'Артиматас КостакисПапулис Фотис  90' (Питтас Яннис (  90') Иоанну НиколасЦионис Маринос  79' (Авраам Андреас (  79') Сотириу Пиерос  79' (Христофи Димитрос (  79')
Запасные: Andreas Christodoulou1Андреу СтелиосКакулис АндроникосТумбас ЙоакеймХрисостому АндреасСотериу КостасТеодору Димитрис
Игонен МатвейМетс Кароль   87'Тамм Йоонас   13'Клаван РагнарЛукка Марко  54' (Сорга Эрик (  54') Оямаа ХенрикВасильев КонстантинКрейда ВладиславСинявский Василий  46' (Зенёв Сергей (  46') Саппинен Рауно  88' (Кирсс Роберт (  88') Аниер Хенри  46' (Пури Сандер (  46')
Запасные: Соометс МаркусАксалу МихкельЛиландер МихаэлПюрг ХенрикМеэритс МаркоПикк АртурПаскочи Максим
29 марта. Стадион "АЕК Арена".

 

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окончен после пенальти Казахстан 0:1 Молдова 2.12 3.00 4.00
окончен Кипр 2:0 Эстония 2.65 2.85 3.05
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