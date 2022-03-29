Сборная Кипра переиграла эстонцев и сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций

В рамках ответного стыкового матча за сохранение прописки в Лиге С Лиги Наций УЕФА встречались сборные Кипра и Эстонии.

Уже на девятнадцатой минуте встречи Ционис откликнулся на передачу Иоанну и послал мяч в сетку ворот эстонцев. Под занавес первого тайма жёлтую карточку получил Шполярич, а уже на 51-й минуте полузащитник сборной Кипра был удалён и оставил свою команду в меньшинстве. Парадоксально, но через несколько минут хозяева удвоили преимущество, точный удар на счету Сотириу. Эстонцы пошли вперёд большими силами, но отыграться не смогли. Победа хозяев со счётом 2:0, которые сохранили прописку в Лиге С Лиги Наций.