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Лига наций УЕФА

Эстония и Кипр расписали мировую в Лиге Наций

24 Марта 2022 • 22:45 Комментировать
Эстония
0:0
Кипр
окончен

Сборная Эстонии у себя дома не смогла обыграть Кипр в рамках матча плей-аута за право сохранения прописке в Лиге C (0:0).

Ответный матч Лиги Наций между Кипром и Эстонией состоится 29 марта. Начало встречи – 19:00.

Протокол игры  
Эстония 0:0Кипр
Игонен МатвейПаскочи Максим  80' (Пури Сандер (  80') Тамм ЙоонасКлаван РагнарМетс КарольОямаа ХенрикКяйт МаттиасКрейда Владислав   73'Васильев КонстантинАниер Хенри  72' (Зенёв Сергей (  72') Саппинен Рауно   62'  90' (Сорга Эрик (  90')
Запасные: Соометс МаркусАксалу МихкельПюрг ХенрикМиллер МартинСинявский ВасилийКирсс РобертМеэритс МаркоЛукка Марко
Михаил НеофитосГогич АлександросКириаку ХараламбосПанайоту НиколасАнтониу Минас   57'Артиматас Костакис   39'Кастанос ГригорисИоанну НиколасПапулис Фотис   74'  90' (Какулис Андроникос (  90') Сотириу Пиерос  90' (Шполярич Данило (  90') Питтас Яннис  70' (Христофи Димитрос (  70')
Запасные: Харалампус ХаралампосAndreas Christodoulou1Ционис МариносАвраам АндреасEvangelos KyriakouАндреу СтелиосТумбас ЙоакеймСотериу КостасТеодору Димитрис
24 марта. Стадион "А. Ле Кок Арена".

 

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окончен Молдова 1:2 Казахстан 2.90 2.90 2.80
окончен Эстония 0:0 Кипр 2.18 3.00 3.90
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