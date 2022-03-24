Эстония и Кипр расписали мировую в Лиге Наций

Сборная Эстонии у себя дома не смогла обыграть Кипр в рамках матча плей-аута за право сохранения прописке в Лиге C (0:0).
Ответный матч Лиги Наций между Кипром и Эстонией состоится 29 марта. Начало встречи – 19:00.
Протокол игры
Игонен Матвей•Паскочи Максим 80' (Пури Сандер ( 80') •Тамм Йоонас•Клаван Рагнар•Метс Кароль•Оямаа Хенрик•Кяйт Маттиас•Крейда Владислав • 73'Васильев Константин•Аниер Хенри 72' (Зенёв Сергей ( 72') •Саппинен Рауно 62' 90' (Сорга Эрик ( 90')
Михаил Неофитос•Гогич Александрос•Кириаку Хараламбос•Панайоту Николас•Антониу Минас • 57'Артиматас Костакис • 39'Кастанос Григорис•Иоанну Николас•Папулис Фотис 74' 90' (Какулис Андроникос ( 90') •Сотириу Пиерос 90' (Шполярич Данило ( 90') •Питтас Яннис 70' (Христофи Димитрос ( 70')
24 марта. Стадион "А. Ле Кок Арена".