Казахстан одержал волевую победу над Молдовой в Лиге Наций

Казахстан одержал волевую победу над национальной командой Молдовой в стыковых матчах Лиги Наций УЕФА за право сохранить прописку в Лиге С (2:1).

Счёт в матче в конце первого тайма открыл Йон Николаеску, Сергей Малый на 63-й восстановил равенство на табло, а Вячеслав Посмак, отправивший мяч в свои ворота, установил окончательный счёт (1:2).

Ответная встреча состоится в Нур-Султане 29 марта.