Казахстан одержал волевую победу над Молдовой в Лиге Наций

Казахстан одержал волевую победу над национальной командой Молдовой в стыковых матчах Лиги Наций УЕФА за право сохранить прописку в Лиге С (2:1).
Счёт в матче в конце первого тайма открыл Йон Николаеску, Сергей Малый на 63-й восстановил равенство на табло, а Вячеслав Посмак, отправивший мяч в свои ворота, установил окончательный счёт (1:2).
Ответная встреча состоится в Нур-Султане 29 марта.
Протокол игры
|(1:0) Николаеску Йон45'
|63'Малый Сергей (1:1)
|79'Посмак Вячеслав (1:2)
Намашко Станислав•Посмак Вячеслав•Болохан Вадим•Думбравану Даниэл•Ревенко Иоан-Кэлин•Раца Вадим•Ионице Артур•Плэтикэ Михаил 76' (Гынсарь Раду ( 76') •Рябчук Олег • 63'Каймаков Михаил•Николаеску Йон
Шацкий Игорь•Быстров Марат•Малый Сергей • 75'Марочкин Александр•Алип Нуралы•Суюмбаев Гафуржан • 72'Нарзилдаев Думан 46' (Абикен Айбол ( 46') •Тагыберген Асхат 84' (Бейсебеков Абзал ( 84') •Васильев Владислав Олегович 65' (Жаксылыков Айбар ( 65') •Зайнутдинов Бактиёр•Щёткин Алексей 64' (Муртазаев Роман ( 64')
24 марта. Стадион "Зимбру".