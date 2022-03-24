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Лига наций УЕФА

Казахстан одержал волевую победу над Молдовой в Лиге Наций

24 Марта 2022 • 22:28 Комментировать
Молдова
1:2
Казахстан
окончен

Казахстан одержал волевую победу над национальной командой Молдовой в стыковых матчах Лиги Наций УЕФА за право сохранить прописку в Лиге С (2:1).

Счёт в матче в конце первого тайма открыл Йон Николаеску, Сергей Малый на 63-й восстановил равенство на табло, а Вячеслав Посмак, отправивший мяч в свои ворота, установил окончательный счёт (1:2).

Ответная встреча состоится в Нур-Султане 29 марта.

Протокол игры  
Молдова 1:2Казахстан
(1:0) Николаеску Йон45'   
  63'Малый Сергей (1:1)
  79'Посмак Вячеслав (1:2)
Намашко СтаниславПосмак ВячеславБолохан ВадимДумбравану ДаниэлРевенко Иоан-КэлинРаца ВадимИонице АртурПлэтикэ Михаил  76' (Гынсарь Раду (  76') Рябчук Олег   63'Каймаков МихаилНиколаеску Йон
Запасные: Дрос КристианЦуркан ЯсерФуртунэ ДенисПлэтикэ СергиуРайлян ДоринМандриченко ДмитрийКрачун АртурЖардан ИонПостолаки ВирджилиуЧелядник Дмитрий
Шацкий ИгорьБыстров МаратМалый Сергей   75'Марочкин АлександрАлип НуралыСуюмбаев Гафуржан   72'Нарзилдаев Думан  46' (Абикен Айбол (  46') Тагыберген Асхат  84' (Бейсебеков Абзал (  84') Васильев Владислав Олегович  65' (Жаксылыков Айбар (  65') Зайнутдинов БактиёрЩёткин Алексей  64' (Муртазаев Роман (  64')
Запасные: Оразов РамазанСейсен МухаммеджанКаиров БагдатПокатилов СтасДаиров НурланЕрланов ТемирланДосмагамбетов ТимурКенесов Арман
24 марта. Стадион "Зимбру".

 

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окончен Молдова 1:2 Казахстан 2.90 2.90 2.80
окончен Эстония 0:0 Кипр 2.18 3.00 3.90
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