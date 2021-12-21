ФИФА попытается заблокировать участие сборных из Южной Америки в Лиге наций

Судя по всему, в ближайшие несколько лет болельщикам футбола придется наблюдать за практически открытой войной между ФИФА и УЕФА. Сначала европейский союз активно выступал против идеи Джанни Инфантино проводить чемпионаты мира раз в два года, а теперь, видимо, международная организация решала нанести ответный удар, вмешавшись в планы Александра Чеферина и его команды.

Дело в том, что на днях стало известно о приглашении десяти южноамериканских стран для участия в Лиге наций, трофей которой до этого разыгрывали исключительно представители Старого света. По информации издания Daily Mail, ФИФА намерена запретить сборным из другого континента принимать участие в европейском турнире.

Согласно источнику, организация считает, что УЕФА таким образом пытается взять контроль над международным календарем, позволив себе больше «власти».