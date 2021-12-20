Уткин уверен, что Лигу наций можно расширить южноамериканскими командами

Журналист Василий Уткин во время стрима на YouTube поделился мнением о расширении Лиги наций.

- Это настолько неожиданно. Видимо, прощупывание почвы. А почему нет? Там 3/4 каждой сборной играет в Европе. Это совершенно спокойно можно сделать.

- Там вроде и с логистикой решен вопрос, играть будут только в Европе, чтобы туда-сюда не летать всем.

- Как это сделать? Ведь у южноамериканцев насыщенный турнир к чемпионату мира. Если учесть, что Лига наций - это турнир, в котором есть накопительная система с дивизионам. Там нужно играть долго, а не через раз.

Напомним, что с 2024 года в Лигу наций УЕФА могут включить команды из Южной Америки.