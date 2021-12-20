Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Уткин уверен, что Лигу наций можно расширить южноамериканскими командами

20 Декабря 2021 • 21:17 Комментировать

Журналист Василий Уткин во время стрима на YouTube поделился мнением о расширении Лиги наций.

- Это настолько неожиданно. Видимо, прощупывание почвы. А почему нет? Там 3/4 каждой сборной играет в  Европе. Это совершенно спокойно можно сделать.

- Там вроде и с логистикой решен вопрос, играть будут только в Европе, чтобы туда-сюда не летать всем.

- Как это сделать? Ведь у южноамериканцев насыщенный турнир к чемпионату мира. Если учесть, что Лига наций - это турнир, в котором есть накопительная система с дивизионам. Там нужно играть долго, а не через раз.

Напомним, что с 2024 года в Лигу наций УЕФА могут включить команды из Южной Америки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
21:17 · Лига наций УЕФА
Уткин уверен, что Лигу наций можно расширить южноамериканскими командами
19 Декабря
19:16 · Лига наций УЕФА
Малафеев не считает, что сборной России попалась лёгкая группа в Лиге наций
10:49 · Лига наций УЕФА
Газзаев: «Россия - однозначный фаворит группы в Лиге наций»
17 Декабря
17:56 · Лига наций УЕФА
​В УЕФА подтвердили вступление в Лигу наций 10 сборных из Южной Америки 2
14:51 · Лига наций УЕФА
​Сборные Бразилии и Аргентины могут поучаствовать в Лиге наций
12:14 · Лига наций УЕФА
Известен график матчей сборной России в Лиге наций 2
09:14 · Лига наций УЕФА
Пресняков: «У сборной России не будет проблем в группе Лиги наций»
16 Декабря
23:47 · Лига наций УЕФА
Папоротный: В целом, что делает Карпин — нравится
22:52 · Лига наций УЕФА
Манчини оценил результаты жеребьёвки Лиги наций для сборной Италии
22:24 · Лига наций УЕФА
Карпин: В Лиге наций будут интересные поединки 1
21:52 · Лига наций УЕФА
Губерниев прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги наций 1
21:30 · Лига наций УЕФА
Булыкин: Сборная России должна занимать первое место в группе Лиги наций
21:20 · Лига наций УЕФА
Смородская: У России очень хорошие шансы попасть в дивизион А
24 Октября
16:23 · Лига наций УЕФА
Россия попала во вторую корзину жеребьёвки Лиги наций
16 Октября
09:58 · Лига наций УЕФА
Клопп назвал Лигу наций бессмысленным турниром 2
Все новости
Рекомендуем