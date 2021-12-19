Газзаев: «Россия - однозначный фаворит группы в Лиге наций»

Экс-тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с РБК высказался касательно жеребьевки групповой стадии Лиги наций. Сборная России, выступающая в дивизионе В, получила в соперники команды Албании, Израиля и Исландии.

«Россия - однозначный фаворит группы. Соперники у нас средненького уровня, середняки, мы должны без проблемы выходить в Лигу А», - поделился своим мнением эксперт.

Напомним, что российской сборной в марте следующего года предстоят стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира-2022. Первым соперником подопечных Валерия Карпина будет Польша.