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Лига наций УЕФА

Как УЕФА решил создать свой чемпионат мира из Лиги наций

19 Декабря 2021 • 00:15 Комментировать

На этой неделе появилась информация, что южноамериканские сборные могут принять участие в следующем розыгрыше Лиги наций, которую проводит УЕФА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над этим проектом.

Между УЕФА и ФИФА отношения в последнее время не слишком хорошие, и причиной тому являются деньги. Ранее сообщалось, что международная ассоциация негласно поддерживала идею Суперлиги, которая могла разрушить Лигу чемпионов – главный финансовый проект европейского футбольного союза. Сейчас ФИФА пытается продавить идею о проведении чемпионата мира раз в два года, что поставит под угрозу розыгрыш чемпионата Европы под эгидой УЕФА.

Европейцы придумали, как ответить международной ассоциации. Приглашение южноамериканских сборных в Лигу наций сделает этот турнир очень интересным и статусным. С учётом разделения на дивизионы Лига А может в себе концентрировать лучшие сборные, что приведёт к постоянным матчам топ-команд против друг друга.

Будем честны, в мировом футболе лучшие сборные представляют Европу и Южную Америку. Ни африканцы со своими звёздами, ни азиаты, ни североамериканцы пока не имеют сборных, которые могли бы претендовать на звание сильнейшей в мире. Звание чемпиона мира разыгрывают только два континента. Таким образом Лига наций из европейцев и латиноамериканцев будет турниром действительно сильнейших команд.

Особенно это интересно в перспективе. ФИФА в погоне за количеством денег увеличивает количество команд, которые участвуют в чемпионате мира. На мундиале 2026 года будет 48 участников, что, откровенно говоря, только снизит уровень сопротивления. Даже сейчас на чемпионатах мира хватает абсолютно проходных игр – регулярно на групповом этапе случаются разгромы с неприличным счётом, что не слишком поднимает интерес.

На фоне этого УЕФА может предложить интересную альтернативу – компактное соревнование из 16 сильнейших сборных, где в каждом матче будет интрига, где регулярно будут друг с другом биться звёзды. К тому же Лига наций будет иметь ещё важный плюс. В истории чемпионатов мира достаточно много эпизодов, когда та или иная звезда пропускала этот скоротечный турнир из-за травмы. За счёт того, что Лига наций растянута на долгий период, меньше роли будет играть фактор случайного повреждения звезды.

Самое интересное, что ФИФА будет сложно бороться с этой инициативой УЕФА создать мини-мундиаль. Лига наций проводится в дни, когда можно играть товарищеские матчи. При этом запрета на международные спарринги нет, и его уже нельзя внести. Можно вспомнить, что во время отбора к чемпионату мира УЕФА пригласил сборную Катара вне конкурса присоединиться к группе из 5 сборных, чтобы сохранить целостность календаря и дать будущим хозяевам мундиаля хорошую практику.

В целом УЕФА ничего не мешает через какое-то время подключить к Лиге наций сборные и других континентов. В итоге этот турнир со своими дивизионами в какой-то момент действительно  может стать самой настоящей альтернативой чемпионату мира. Конечно, есть логистические проблемы прежде всего, но можно подумать, как их решить.

Главная проблема традиционно заключается в деньгах. КОНМЕБОЛ наверняка захочет получить свой кусок пирога от участия южноамериканских сборных в Лиге наций. Если УЕФА будет согласен делиться, то проблемы быть не должно. В противном случае КОНМЕБОЛ может просто перелопатить календарь так, чтобы у национальных команд просто не было возможности принимать участие в соревнованиях.

Андрей Центров

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