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Лига наций УЕФА

​Сборные Бразилии и Аргентины могут поучаствовать в Лиге наций

17 Декабря 2021 • 14:51 Комментировать

Состав участников Лиги наций в обозримом будущем может измениться. Как сообщает журналист ESPN Дейл Джонсон на своей страничке в «Твиттере», планируется, что в розыгрыше Лиги наций, который начнётся в 2024 году, примут участие все 10 национальных команд из Южной Америки. Таким образом, в Лиге наций могут поучаствовать сборные Бразилии и Аргентины.

Отмечается, что все матчи Лиги наций по-прежнему будут проводиться в Европе.

Ранее состоялась жеребьёвка Лиги наций сезона 2022/2023. Сборная России попала в одну группу с командами Албании, Израиля и Исландии. Матчи пройдут в июне и сентябре следующего года.

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