Пресняков: «У сборной России не будет проблем в группе Лиги наций»

Известный артист, болельщик столичного «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги наций. В соперники национальной команде России достались сборные Исландии, Израиля и Албании.

«Повезло с группой. Мы должны обыгрывать. Я благодушно смотрю на нашу группу и думаю, что проблем не будет», - передает слова артиста «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что весной следующего года подопечным Валерия Карпина предстоят стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира-2022. Первым соперником сборной России станет команда Польши.