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Лига наций УЕФА

Пресняков: «У сборной России не будет проблем в группе Лиги наций»

17 Декабря 2021 • 09:14 Комментировать

Известный артист, болельщик столичного «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги наций. В соперники национальной команде России достались сборные Исландии, Израиля и Албании.

«Повезло с группой. Мы должны обыгрывать. Я благодушно смотрю на нашу группу и думаю, что проблем не будет», - передает слова артиста «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что весной следующего года подопечным Валерия Карпина предстоят стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира-2022. Первым соперником сборной России станет команда Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Пресняков-Старший
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